Минимум заболевших COVID-19 с конца июня в РФ: что будет дальше

В России за последние сутки выявлено 17 813 новых случаев коронавируса, что является минимальным значением с июня этого года, когда начинался подъем заболеваемости в связи с распространением нового штамма «дельта», впервые зарегистрированного в Индии. Об этом сообщили в оперативном штабе, который опубликовал соответствующие данные.

По мнению профессора НИУ ВШЭ, вице-президента Общества доказательной медицины Василия Власова, снижение заболеваемости в стране продолжится еще две-четыре недели, однако ожидать показателей лета прошлого года все же не стоит. Он отметил, что российским ученым вместе с их зарубежными коллегами предстоит достаточно большая и кропотливая работа.

«В целом по России заболеваемость, вроде бы, начала постепенно снижаться. В Москве даже сообщается о достаточно быстрых темпах снижения заболеваемости. Но относиться ко всему этому следует критически, поскольку в Москве показатели просто были высокими. Впрочем, они и сейчас остаются настолько высокими, что система общественного здравоохранения в столице работает с серьезной нагрузкой и напряжением.

Можно предположить, что снижение показателей по заболеваемости будет продолжаться еще в течение двух-трех, может быть, четырех недель. Но такого снижения заболеваемости, как было зафиксировано летом минувшего года, судя по всему, ожидать уже не стоит.

Чрезвычайно важно, что вакцинация, пусть и медленно, но все же идет в России и обеспечивает людям защиту от тяжелых последствий или сложного течения заболевания. Поэтому, если говорить о высокой заболеваемости, то это означает, что и количество тяжелых случаев тоже будет большим.

И для того, чтобы эта статистика была меньше, как раз требуется вакцинация. Что же касается мутации вируса, то неправильно полагать, что коронавирус мутирует строго раз в неделю, он ведь может мутировать даже в процессе болезни у человека. В этом случае правильнее было бы говорить о том, что эти вирусы сильно изменчивы. Проще говоря, они постоянно меняются, в том числе в те моменты, когда сам вирус размножается после попадания в организм конкретного человека.

Кроме того, давно известно, что широкое распространение получают лишь те варианты вируса, которые обладают преимуществом и способны размножаться. К счастью, повышенной убийственностью новые варианты COVID-19 пока не обладают. Впрочем, некоторые из них отличаются повышенной заразностью, к примеру, как индийский вариант «дельта».

В Великобритании, где и появилась эта заметка, постоянно проводят большое количество анализов самых разных вариантов коронавируса. Ученые называют этот процесс секвенированием. В России же данная работа ведется в ничтожных масштабах, поэтому нам и приходится внимательно следить за трудами ученых из других стран», - отметил Власов в разговоре с телеграм-каналом «Давыдов.Мнения».