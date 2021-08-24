Сегодня, в 13:44

Минимум заболевших COVID-19 с конца июня в РФ: что будет дальше

Профессор НИУ ВШЭ Василий Власов дал прогноз на дальнейшее поведение коронавируса в России и мире

Фото: pixabay.com

В России за последние сутки выявлено 17 813 новых случаев коронавируса, что является минимальным значением с июня этого года, когда начинался подъем заболеваемости в связи с распространением нового штамма «дельта», впервые зарегистрированного в Индии. Об этом сообщили в оперативном штабе, который опубликовал соответствующие данные.

По мнению профессора НИУ ВШЭ, вице-президента Общества доказательной медицины Василия Власова, снижение заболеваемости в стране продолжится еще две-четыре недели, однако ожидать показателей лета прошлого года все же не стоит. Он отметил, что российским ученым вместе с их зарубежными коллегами предстоит достаточно большая и кропотливая работа.

«В целом по России заболеваемость, вроде бы, начала постепенно снижаться. В Москве даже сообщается о достаточно быстрых темпах снижения заболеваемости. Но относиться ко всему этому следует критически, поскольку в Москве показатели просто были высокими. Впрочем, они и сейчас остаются настолько высокими, что система общественного здравоохранения в столице работает с серьезной нагрузкой и напряжением.

Можно предположить, что снижение показателей по заболеваемости будет продолжаться еще в течение двух-трех, может быть, четырех недель. Но такого снижения заболеваемости, как было зафиксировано летом минувшего года, судя по всему, ожидать уже не стоит.

Чрезвычайно важно, что вакцинация, пусть и медленно, но все же идет в России и обеспечивает людям защиту от тяжелых последствий или сложного течения заболевания. Поэтому, если говорить о высокой заболеваемости, то это означает, что и количество тяжелых случаев тоже будет большим.

И для того, чтобы эта статистика была меньше, как раз требуется вакцинация. Что же касается мутации вируса, то неправильно полагать, что коронавирус мутирует строго раз в неделю, он ведь может мутировать даже в процессе болезни у человека. В этом случае правильнее было бы говорить о том, что эти вирусы сильно изменчивы. Проще говоря, они постоянно меняются, в том числе в те моменты, когда сам вирус размножается после попадания в организм конкретного человека.

Кроме того, давно известно, что широкое распространение получают лишь те варианты вируса, которые обладают преимуществом и способны размножаться. К счастью, повышенной убийственностью новые варианты COVID-19 пока не обладают. Впрочем, некоторые из них отличаются повышенной заразностью, к примеру, как индийский вариант «дельта».

В Великобритании, где и появилась эта заметка, постоянно проводят большое количество анализов самых разных вариантов коронавируса. Ученые называют этот процесс секвенированием. В России же данная работа ведется в ничтожных масштабах, поэтому нам и приходится внимательно следить за трудами ученых из других стран», - отметил Власов в разговоре с телеграм-каналом «Давыдов.Мнения».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 4 дня назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 5 дней назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 6 дней назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Здоровье 2 часа назад

Три основных негативных качества "дельта"-штамма коронавируса

Здоровье 2 часа назад

Суточное число выздоровевших от ковида в РФ превышает число заболевших

Здоровье 2 часа назад

50% родителей детей до 17 лет привились от коронавируса

Здоровье 23 часа назад

Переносят лихорадку западного Нила: реакция россиян на появление новых опасных комаров

Здоровье 1 день назад

Резкий спад суточных показателей по заболеваемости COVID-19 фиксируется в Питере и по России

Здоровье 1 день назад

Тест. Насколько хорошо вы знаете основные принципы здорового образа жизни

Психология 1 день назад

Проверь свой IQ. Тест №3

Здоровье 4 дня назад

Дания отказывается от ковидных ограничений из-за рекордной вакцинации

Здоровье 4 дня назад

"Страна-вакциноколонка": россияне о появлении новой отечественной прививки от COVID-19

Здоровье 4 дня назад

Минздрав зарегистрировал модернизированную версию вакцины центра "Вектор"

Здоровье 4 дня назад

"Походите голеньким": как подготовить организм к периоду осенних вирусных инфекций

Здоровье 5 дней назад

"Почему об этом молчат ученые РФ?": россиян удивили выводы аргентинских специалистов о "Спутнике V"

Здоровье 5 дней назад

Незрячие да увидят…

Здоровье 5 дней назад

Учителей пообещали не принуждать к вакцинации перед 1 сентября

Психология 5 дней назад

Люди с СДВГ начали использовать TikTok, чтобы вместе заниматься учебой и оплатой счетов

Здоровье 6 дней назад

Минздрав: Ковидом до конца года переболеют ещё 4 млн россиян, каждого пятого госпитализируют

Здоровье 6 дней назад

Смертность от ковида в России поднялась до уровня двухнедельной давности

Здоровье 6 дней назад

Проверено на мартышках: создатели "КовиВака" опубликовали первую статью о вакцине

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика