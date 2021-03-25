Резкий спад суточных показателей по заболеваемости COVID-19 фиксируется в Питере и по России

Согласно информации оперативного штаба при правительстве, за день в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса. Это почти на тысячу меньше, чем было сутками ранее. При этом более чем на 2,5 тысячи упало и число выписанных пациентов — до 14 180. Смертность же остается на прежнем, относительно высоком уровне в 792 летальных исхода болезни в день.

С этого дня Москва официально является единственным городом в стране, где за сутки регистрируется более тысячи случаев болезни — сегодня их 1 424 при 1 839 выписанных и 50 смертях.

Это связано с резким улучшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, где после вчерашних 1 318 новых случаев за день выявили всего 549 заболеваний. Выздоровели в Питере 562 человек, а скончались 35.

В Подмосковье больше тысячи заболевших в последний раз было 24 августа. С тех пор число постепенно снижается. Сегодня показатель составил 858 новых случаев ковида. При этом 1 237 человек выздоровели, а 18 погибли.

Единственным регионом с заболеваемостью больше 500 случаев в сутки, кроме перечисленных, остается Свердловская область со стабильными 520 заболевшими за день. 452 здесь вылечились, а 31 скончался.