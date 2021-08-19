"Страна-вакциноколонка": россияне о появлении новой отечественной прививки от COVID-19

Российский Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавирусной инфекции отечественного производства. Речь идет о препарате под названием «ЭпиВакКорона-Н». Такие данные приводятся в государственном реестре лекарственных средств.

Отмечается, что новая прививка – разработка специалистов центра «Вектор». Как ранее рассказывали ее создатели, от предыдущего препарата «ЭпиВакКорона», новый отличается рядом технологических особенностей производства.

«Это вакцина, созданная на основе пептидных антигенов для профилактики коронавируса», - говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что новый препарат предназначен для профилактики COVID-19 у взрослых в возрасте 18-60 лет.

Фактически «ЭпиВакКорона-Н» стал уже пятым по счету российским препаратом для вакцинации от коронавируса. Ранее в стране использовались «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», позднее был создан упрощенный вариант «Спутник Лайт» для ревакцинации.

Примечательно, что россияне по уже сложившейся традиции довольно бурно реагируют на подобные новости. Причем, чаще всего речь идет о реакции с негативным окрасом. Многие, к примеру, отмечают, что ни один из отечественных препаратов до сих пор не получил одобрения у европейских регуляторов, при этом в стране продолжают «штамповать» новые вакцины, устраивая из них настоящий парад. Другие выражают сомнения в том, что появление еще одной вакцины изменит текущее положение дел. Но в целом большая часть комментариев сведена к откровенным шуткам.

«Как пирожки пекут»;

«Ее тоже нужно будет вколоть, чтобы с работы не прогнали?»;

«Кто хозяин бизнеса на этот раз?»;

«Какой у нас добрый Минздрав, скоро на каждой кухне вакцину варить будут и на разлив торговать»;

«Страна-вакциноколонка»;

«Останавитесь»;

«Скоро будет обязательная каждодневная утренняя и вечерняя вакцинация», - пишут граждане в социальных сетях.