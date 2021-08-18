"Походите голеньким": как подготовить организм к периоду осенних вирусных инфекций

1. В последние тёплые деньки принимайте воздушные ванны. Прекрасно, если есть собственный участок на природе – нужно полностью обнажиться и подышать всеми клетками своего тела. При отсутствии участка процедуру можно проводить и в квартире. Хорошо проветрить помещение. Затем, если этаж позволяет, не видно с улицы либо соседям (либо зашторив окна), постоять полностью обнажённым хотя бы минут пять. Чтобы ничего не мешало телу дышать.

2. Идеально хождение босиком, поймайте тёплые дни. Ходите как можно больше босиком по земле и дома тоже.

3. Травяные чаи. Запаситесь растениями и плодами, укрепляющими иммунитет (пока они не увяли осенью). Зверобой, ромашка, липа (уже не цветы, а плодики), остатки цветов земляники, смородина (на дачных участках). Высушите, сложите в мешочки. Компонуйте чаи из разных трав, чаи эти очень вкусные и полезные. Листья малины вместе с веточками, и листья облепихи тоже с веточками можно заваривать – получается очень целебный напиток. Можно добавлять к чёрному чаю, если вы ещё не привыкли к травяным, но целиком травяные чаи гораздо полезнее.

4. По возможности пройти курс общего массажа.

5. Крайне полезны ванны – идеально чередовать, например, хвойные с ваннами с морской солью. День – хвойная, день – морская соль. Также полезны сенные: косите траву на дачном участке, собираете сено, немного подсушиваете (или не подсушиваете) – завариваете в кипятке и делаете сенную ванну.

Детям я также рекомендую провести курс массажа (не менее десяти процедур), и курс ванн (столько же). Обязательно чтобы побегали босичком по травке у дома. Ребёнку необходимо как можно больше подвижности, в любое время года.

И к травяным чаям я бы приучала с детства. Также в раннем возрасте уже пора приучать ребёнка к проросткам: проращивать семена. Не те, которые сажают в садах-огородах (они обрабатываются химией и не подходят). Есть специальные семена – продаются специально для проращивания.

Замечательно будет приучить ребёнка к проращиванию, это очень интересное занятие, и к последующему поеданию этих семян, когда они только проклюнулись – очень полезные!

6. Есть замечательный рецепт: как проснуться бодрым и не хандрить в дождливый период, подходит детям и взрослым. Купите эфирное масло апельсина или мандарина (я больше люблю апельсин, так как мандарин ассоциируется с Новым годом, то есть со снегом, а не с дождливым периодом).

Если нет аромалампы, не беда – можете намочить марлечку или обычную хлопчатобумажную ткань тёплой водой и накапать пять капель этого масла, положить на батарею. Аромалампа – ещё лучше, зажечь её с утра, чтобы аромат апельсина ворвался в вашу комнату (конечно, если у вас нет аллергии на запах). Запах апельсина имеет отличные пробуждающие свойства.

Ребёнка рекомендую будить (и себя тоже), растирая ножки и ручки – ступни и ладошки. Потом мягко поглаживаете всё тело. Хорошо, если возьмёте за привычку, растирать маслицем (например, кунжутное нерафинированное), добавляя пару капелек эфирного масла, например, хвойного. Это укрепляюще действует на организм в период простудных заболеваний.

7. Школьные занятия часто становятся головной болью и для детей, и для родителей. Важно, чтобы не возникало переутомления. Не загружайтесь большим количеством факультативов. Здоровье превыше – поэтому больше гуляйте, старайтесь отдыхать. В выходные поваляйтесь с ребёнком подольше вместе в кровати, полистайте книжки, потихонечку поднимайтесь… То есть дайте себе и ему возможность расслабиться.

8. Какие продукты должны быть в холодильнике? Овощи и фрукты – самое полезное. В холодное время года овощи не рекомендую употреблять в холодном виде – лучше тушёные, тёплые. Обязательны к употреблению крайне полезные мёд и орехи.

Нужны ли зелёные растения на подоконнике? Ответ однозначный: да. Лук, морковь, чеснок… Прекрасно, если будете выращивать даже, к примеру, свёклу и употреблять в пищу, в том числе, ботву – она очень полезна.