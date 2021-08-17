"Почему об этом молчат ученые РФ?": россиян удивили выводы аргентинских специалистов о "Спутнике V"

Аргентинские ученые сумели установить, что нейтрализующая сила антител к коронавирусу, которые вырабатываются в организме человека после вакцинации с помощью российского препарата «Спутник V», со временем только возрастает. Такие данные приводятся в сообщении аргентинского министерства науки.

Отмечается, что в рамках исследования был проведен анализ количества антител, а также их способности бороться с коронавирусом и его вариантами на 1800 образцах крови людей, которые перенесли заболевание или никогда не сталкивались с вирусом. Образцы отбирались у участников исследования через 3, 6, 15 и 25 недель после вакцинации с помощью «Спутника V».

По итогам этого исследования в ведомстве заявили, что, несмотря на имеющуюся обеспокоенность мирового сообщества о том, что количество антител, вырабатываемых после вакцинации, со временем уменьшается, проведенная работа позволила показать, что их нейтрализующая сила растет со временем. Проще говоря, аргентинское министерство науки сумело выявить растущую эффективность антител спустя шесть месяцев после приема препарата «Спутник V». Более того, антитела в этом случае оказываются способными эффективно противостоять всем штаммам коронавируса, которые встречаются в Аргентине, в том числе и индийскому варианту «дельта».

Многие россияне отреагировали на эти новости с некоторым недопониманием. Во-первых, они сразу же вспомнили о многочисленных заявлениях специалистов о том, что через полгода концентрация антител в организме снижается, а потому по истечении этого периода придется проводить ревакцинацию. Наибольшее недовольство вызвал тот факт, что российские ученые до сих пор не сумели установить этого факта и сообщить об этом общественности.

«Именно так сюжет "Я легенда" начинается»;

«А наши кричали не так уж давно, что наоборот через полгода совсем ослабевают»;

«Ну то есть не надо через 6 месяцев ревакцинироваться»;

«Почему об этом молчат российские учёные?»;

«А что говорили то прежде, что после вакцинации антитела исчезают через 5-6 месяцев? Совсем заврались. Такая мощная пропаганда за вакцинацию!»;

«Так ее же через полгода надо новую делать?» - удивляются россияне в комментариях в социальных сетях.