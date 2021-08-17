Незрячие да увидят…

Кто еще

– Кто еще в России и за рубежом занимается разработкой аналогичных проектов?

– Самый первый имплант был установлен нескольким незрячим в США в 1970-х. Это был исключительно научный проект. Выглядело это весьма хардкорно: из головы пациентов торчал пучок проводов, а на поясе висел компьютер весом 10 кг. Но именно тогда было доказано: если стимулировать зрительную кору малыми токами, человек сможет видеть вспышки света, которые сформируют объекты.

Сейчас такими разработками занимаются порядка 15 команд по всему миру, даже Илон Маск. Все они находятся на разных стадиях, даже те, кто начинал в 1990-х. В России, на пути создания именно медицинского изделия, а не просто отдельно взятых исследований, – только мы.

С точки зрения научного подхода, команды разделились на два принципиально разных лагеря. Одни предлагают ставить игольчатые импланты, которые буквально втыкаются в зрительную кору. Вторые (как и мы) – ставить импланты поверхностные, которые кладутся поверх нее, как пластырь. Есть и те, кто использует комбинированный подход… Направлений очень много.

Но пока в мире не зарегистрировано ни одного нейроимпланта как медицинского изделия.

– Кто-то уже преуспел?

– Думаю, пока вырвалась вперед американская компания «Second Sight». Они свой имплант (он во многом похож на наш) уже тестируют на 6 добровольцах, которые будут с ним ходить до 2023-го и рассказывать, как происходит процесс возвращения зрения. Остальные находятся примерно в одинаковой фазе. И очень приятно, что в эту гонку включились и мы, и показываем неплохие результаты.

– Вы сказали, ваш имплант во многом похож на американский. А чем отличается?

– Тем, что мы используем еще и искусственный интеллект. На электронике нашей медицинской системы созданы специальные алгоритмы – они обрабатывают картинку, которую видит камера, и подготавливают ее к тому, чтобы передавать в мозг только ценную информацию. Так, если перед человеком находится пестрая стена, а перед ней – стол, стул, тумба, наши алгоритмы выделят контуры стола, стула, тумбы, и человеку будет передана не вся картинка, а только очертания этих предметов. Это позволит ему быстрее разобраться, что перед ним находится. Такая комбинация бионики в зарубежных проектах не присутствует, а у нас она играет существенную роль.

– Сейчас в НИМЦ нейрохирургии им. Бурденко и в Научном центре неврологии, где ставят импланты для лечения болезни Паркинсона, все они – зарубежные. А в вашем проекте чьи технологии используются?

– Все компоненты технологии придуманы и разработаны в России. Это же касается и софта, и «железок» – всех устройств, которые есть в нашей системе.