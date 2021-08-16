Смертность от ковида в России поднялась до уровня двухнедельной давности

По данным оперативного штаба при правительстве, в России за сутки выявили 19 536 новых случаев коронавируса. Выздоровели 19 654 человека, а скончались 809 пациентов с ковидом. Число летальных случаев растет в стране уже третий день подряд: 22 августа оно было минимальным за прошедший месяц — 762 случая. При этом отметку в 800 смертей в сутки Россия пересекла 12 августа, то есть две недели назад, когда показатель составил 808 смертей.

При этом в Москве смертность продолжает постепенно снижаться. Сегодня она составила 52 человека в сутки. Также на спад в столице идет и сама эпидемия — за сутки зафиксировали лишь 1 402 случая, что близко к показателям Санкт-Петербурга, где выявлено 1 385 новых случае после двух дней аномального падения заболеваемости до 600 человек в сутки. В Питере скончались от болезни 30 человек, однако вылечились в разы меньше, чем в Москве: 892 человека против 2 299.

Продолжает идти вниз заболеваемость и в Московской области, где выявили 776 случаев коронавируса за день. При этом 1 571 человек здесь вылечились от инфекции, а 12 скончались.

При этом кроме перечисленных по России остается лишь один регион, где по статистике Роспотребнадзора за сутки выявили более 500 новых случаев — это Свердловская область. Там болезнь держится близко к прежнему уровню с показателем 527 заболевших в сутки. Лишь 468 человек выздоровели, а 32 жителя региона стали жертвами от ковида.