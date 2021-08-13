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Фундук повышает иммунитет, арахис укрепляет сердце

Какие полезные вещества содержаться в орехах и как они влияют на наш организм

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Фото: @Pixabay

Арахис

Один из самых популярных «орехов» относится к бобовым культурам таким как фасоль или горох. Отлично повышает работоспособность, укрепляет сердце, улучшает память.

Грецкие орехи

В мире еще встречаются 400-летние ореховые деревья. Чтобы обнять такой ствол нужно более 20 человек! Сама форма плода подсказывает, что он полезен для мозга, а также улучшает память, борется с депрессией и бессонницей, делает выносливее. Высокое содержание полезных веществ делает этот орех сбалансированным поливитаминным комплексом. 

Кедровые орехи

Это кладезь полезных веществ. Применяют для укрепления иммунитета, улучшения памяти, полезны для красоты кожи, волос, ногтей, замедляют старение, налаживают крепкий сон. А еще кедровые орехи снижают аппетит и тягу к сладкому, поэтому полезны всем, кто на диете  и диабетикам.

Фундук

«Растительное мясо» - так его называют за ценные белки, которые отлично усваиваются и придают бодрость. Помимо этого, этот плод укрепляет иммунитет, выводит токсины, поддерживает в рабочем состоянии глаза и кожу.

Миндаль

На самом деле, миндаль — родственник сливы. Это не орех, а косточковый плод. В Древнем Египте они были доступны только фараонам и их приближенным. Миндаль — лидер по содержанию клетчатки и белка. Избавляет от мышечных судорог, успокаивает, приводит в норму сахар, ускоряет любое лечение. 

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