Сегодня, в 12:05

COVID-19 за сутки в РФ: 20 564 заболели, 15 414 выздоровели, 762 умерли

У 7,6% болезнь зафиксирована без клинических проявлений

Фото: Global Look Press

В Москве за минувшие сутки подтвержден 1661 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 51 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких продолжают находится 322 человека, передает столичный оперштаб.

Всего по России зафиксированы 20 564 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за прошедшие сутки 762 человека. 15 414 человек выздоровели.

У 7,6% болезнь зафиксирована без клинических проявлений.

Всего с начала пандемии зафиксировано 6 747 087 случаев коронавируса. Более 176 тысяч человек скончались.

Ранее независимое исследование подтвердило эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 81%.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 3 дня назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 4 дня назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 4 дня назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 4 дня назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Здоровье 1 день назад

Борцы с ковидом и глава ВОЗ призывают соцсети ввести эмодзи с прививкой

Здоровье 2 дня назад

"Было бы лекарство, кто бы стал прививаться?": В сети нашли объяснение, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса

Здоровье 3 дня назад

Женщины почти в три раза активнее мужчин следят за своим здоровьем через интернет

Диеты 3 дня назад

Круассаны и кофе со сливками: чем кормят Хабиба Нурмагомедова

Здоровье 4 дня назад

Исследования “Спутника Лайт” в Парагвае показали эффективность 93.5%

Здоровье 4 дня назад

"Попова, может, одной-двух вакцин достаточно, но хороших?" В сети не оценили радость главы Роспотребнадзора от появления новой вакцины

Здоровье 5 дней назад

В России по-прежнему почти 21 тысяча заболевших и более 800 погибших в сутки

Здоровье 5 дней назад

Почти 2 млн россиян в 2019 году обратились за помощью из-за алкоголя и наркотиков

Здоровье 5 дней назад

Под Тамбовом полиция ищет медиков, пытавшихся сжечь 32 ампулы с вакциной от ковида

Здоровье 5 дней назад

Двухмесячный ребенок умер от коронавируса под Тулой

Здоровье 5 дней назад

ВОЗ: Алкоголь у мужчин и женщин вызывает разные виды рака

Рецепты 5 дней назад

Скумбрия на мангале и хачапури на шампурах.

Психология 1 неделю назад

Отец-психолог в Москве назвал новорожденную дочь Психосоматикой

Здоровье 1 неделю назад

В России третий день подряд антирекорд по числу умерших от ковида

Здоровье 1 неделю назад

В России побит вчерашний абсолютный антирекорд по смертности от коронавируса

Здоровье 1 неделю назад

Социологи: 44% сотрудников компаний уволятся в случае принуждения к вакцинации

Здоровье 1 неделю назад

Жирные кислоты Омега-3 связали с опасной женской болезнью

Здоровье 1 неделю назад

Академик Гундаров: В первой статье Lancet о «Спутнике» полно ошибок было

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика