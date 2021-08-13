COVID-19 за сутки в РФ: 20 564 заболели, 15 414 выздоровели, 762 умерли

В Москве за минувшие сутки подтвержден 1661 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 51 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких продолжают находится 322 человека, передает столичный оперштаб.

Всего по России зафиксированы 20 564 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за прошедшие сутки 762 человека. 15 414 человек выздоровели.

У 7,6% болезнь зафиксирована без клинических проявлений.

Всего с начала пандемии зафиксировано 6 747 087 случаев коронавируса. Более 176 тысяч человек скончались.

Ранее независимое исследование подтвердило эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 81%.