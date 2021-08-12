Женщины почти в три раза активнее мужчин следят за своим здоровьем через интернет

Согласно данным профильного департамента мэрии Москвы, электронные карты в столице оказались намного более востребованы среди женщин, чем среди мужчин. Представительницы прекрасного пола заходят в них в 2,6 раза чаще, передает агентство «Москва».

«Сервис популярен среди всех возрастов, и им пользуются не только молодые москвичи. Мы наблюдаем, что женщины более активно следят за своим здоровьем», — говорят в пресс-службе комплекса соцразвития Москвы.

За здоровьем своих детей также намного более активно следят именно женщины: на них приходится более чем 80% от всех открытий медицинских карт детей. Это почти в четыре раза больше, чем соответствующий показатель среди мужчин.

В ведомстве призывают мужчин внимательнее относится к своему здоровью, добавляя, что электронная медкарта одинаково полезна представителям обоих полов.