"Было бы лекарство, кто бы стал прививаться?": В сети нашли объяснение, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, так как все предполагали, что Covid-19 - сезонная инфекция.

«Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», - сказал он, отвечая на вопрос, почему вакцины против Covid-19 созданы, а эффективного лекарства пока нет.

Горелов отметил, что разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств. Есть примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет лекарства, - корь и бешенство.

Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить, подчеркнул инфекционист.

Но в соцсетях уверены, что дело совсем не в этом.

«Так зачем лечить? Бизнес же пострадает», - пишет читатель.

«Конечно, зачем искать лекарство, ведь лечить надо больных, их в процентном отношении не так много, а вакцины можно колоть всем подряд - и больным и здоровым. Что выгоднее для бизнеса?» - поддерживает его следующий комментатор.

«Потому что действие лекарства легко проверить, оно либо работает, либо не работает. Так что на нём не заработаешь. А вот на вакцине заработать можно очень много, так как эффективность проверить сложно, всё на доверии», - и снова звучит комментарий в ту же тему.

«Да это и так понятно, почему лекарства нет, а вакцин пруд пруди! Если б было лекарство, то кто б стал прививаться?! Тогда никого не загонишь и не заработаешь», - считает россиянин.

«Для себя любимых может и изобретут», - предполагает москвич.

«Да есть уже лекарство от коронавируса на основе стволовых клеток. В настоящее время это лекарство проходит испытания. Производство – Израиль», - рассказывает свою информацию медик.

«Вообще-то да, давно есть лекарство. Когда Трамп заразился и через три дня сказали, что у него все Окей! Чем-то там его кололи, вот название не помню», - поддерживает предыдущего комментатора следующий.