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В России по-прежнему почти 21 тысяча заболевших и более 800 погибших в сутки

За сутки в России умерли 805 человек, а 20 958 заразились. Заметный спад новых случаев третий день наблюдается в Питере

Фото: АГН "Москва"

Согласно данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за последние сутки в России инфекцию выявили ещё у 20 958 человек — чуть больше, чем было накануне. Выздоровели 18 407 человек, а скончались от болезни 805 человек.

В Москве болезнь по-прежнему остается на относительно низком уровне в 2 006 зараженных за день. Выписали в столице 2 467 человек с ковидом, а его жертвой стали 56 человек.

В Санкт-Петербурге после длительного периода, когда власти публиковали почти идентичную статистику по заболеваемости в районе 1,8 тысячи новых случаев в сутки, уже третий день подряд наблюдается заметный спад: 1 668 заболевших позавчера, 1 383 вчера и всего 1 156 сегодня. При этом выздоровели 1 316 человек, а скончались 52 человека.

В Подмосковье ситуация почти не меняется: 1 328 новых случаев коронавируса, 1 891 выздоровевших и 12 летальных исходов болезни.

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