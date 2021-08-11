"Попова, может, одной-двух вакцин достаточно, но хороших?" В сети не оценили радость главы Роспотребнадзора от появления новой вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», - заявила она. При этом почему-то особенно отмечается, что случилось это на кругом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

В конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Ожидается, что препарат одобрят уже в этом месяце. По словам руководителя центра Рината Максютова, все данные для этого уже отправили в Минздрав.

Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин – «Спутник V» (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (разработана ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»), «КовиВак» (разработана ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также «Спутник Лайт», которая рекомендована для повторной иммунизации.

Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) вышел на I и II фазы клинических испытаний.

Вот только в соцсетях такой порыв Поповой не оценили. По разным причинам.

«При чем тут вообще штаб «ЕдРа»? Разве разработка вакцины спонсируется штабом «ЕдРа»?! Что за бред? Слов нет…» - возмутился читатель.

«Любезнейший, а как, позвольте спросить, можно по другому пиарить «ЕдРо» для выборов до 19 августа?» - ответили ему на вопросы.

«Похоже, они там все без исключения - за коронобесие. Видно, уж больно выгодное дело», - считает россиянин.

«Ждём седьмую и так далее. Потом всеми будем прививаться и голосовать, прививаться и голосовать», - иронизирует москвич.

«Зато последний завод по производству йода искусственно обанкротили и закрыли. Ну что ж, будем «Спутником V» болячки мазать. Цирк!» - выносит вердикт петербурженка.

«Может одной-двух, но хороших - достаточно? От полиомиелита почему-то не делают десяток вакцин. Двух хватает всей планете», - задает риторический вопрос пенсионерка.

«Хоть 50 сделайте - не уколюсь!» - категоричен антипрививочник.

«Интересно, их с одной бочки разливают там по колбам?» - звучит еще один ироничный комментарий.

«Между первой и второй промежуток небольшой?» - вспоминает известное выражение в отношении вакцинации читатель.

«Ну и как будем коллективный иммунитет нарабатывать? Вирус-то знает, что вакцин уже пять и на подходе еще непонятно сколько?», - уточняет читатель.