Сегодня, в 21:24

"Попова, может, одной-двух вакцин достаточно, но хороших?" В сети не оценили радость главы Роспотребнадзора от появления новой вакцины

Россияне считают, что коронавирус постепенно стал бизнесом для людей из власти

Фото: Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», - заявила она. При этом почему-то особенно отмечается, что случилось это на кругом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

В конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Ожидается, что препарат одобрят уже в этом месяце. По словам руководителя центра Рината Максютова, все данные для этого уже отправили в Минздрав.

Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин – «Спутник V» (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (разработана ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»), «КовиВак» (разработана ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также «Спутник Лайт», которая рекомендована для повторной иммунизации.

Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) вышел на I и II фазы клинических испытаний.

Вот только в соцсетях такой порыв Поповой не оценили. По разным причинам.

«При чем тут вообще штаб «ЕдРа»? Разве разработка вакцины спонсируется штабом «ЕдРа»?! Что за бред? Слов нет…» - возмутился читатель.
«Любезнейший, а как, позвольте спросить, можно по другому пиарить «ЕдРо» для выборов до 19 августа?» - ответили ему на вопросы.

«Похоже, они там все без исключения - за коронобесие. Видно, уж больно выгодное дело», - считает россиянин. 

«Ждём седьмую и так далее. Потом всеми будем прививаться и голосовать, прививаться и голосовать», - иронизирует москвич.

«Зато последний завод по производству йода искусственно обанкротили и закрыли. Ну что ж, будем «Спутником V» болячки мазать. Цирк!» - выносит вердикт петербурженка.

«Может одной-двух, но хороших - достаточно? От полиомиелита почему-то не делают десяток вакцин. Двух хватает всей планете», - задает риторический вопрос пенсионерка.

«Хоть 50 сделайте - не уколюсь!» - категоричен антипрививочник.

«Интересно, их с одной бочки разливают там по колбам?» - звучит еще один ироничный комментарий.

«Между первой и второй промежуток небольшой?» - вспоминает известное выражение в отношении вакцинации читатель.

«Ну и как будем коллективный иммунитет нарабатывать? Вирус-то знает, что вакцин уже пять и на подходе еще непонятно сколько?», - уточняет читатель.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 4 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Расследование 6 часов назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 4 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 6 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 1 неделю назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 неделю назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Здоровье 10 часов назад

В России по-прежнему почти 21 тысяча заболевших и более 800 погибших в сутки

Здоровье 23 часа назад

Почти 2 млн россиян в 2019 году обратились за помощью из-за алкоголя и наркотиков

Здоровье 1 день назад

Под Тамбовом полиция ищет медиков, пытавшихся сжечь 32 ампулы с вакциной от ковида

Здоровье 1 день назад

Двухмесячный ребенок умер от коронавируса под Тулой

Здоровье 1 день назад

ВОЗ: Алкоголь у мужчин и женщин вызывает разные виды рака

Рецепты 1 день назад

Скумбрия на мангале и хачапури на шампурах.

Психология 2 дня назад

Отец-психолог в Москве назвал новорожденную дочь Психосоматикой

Здоровье 3 дня назад

В России третий день подряд антирекорд по числу умерших от ковида

Здоровье 4 дня назад

В России побит вчерашний абсолютный антирекорд по смертности от коронавируса

Здоровье 4 дня назад

Социологи: 44% сотрудников компаний уволятся в случае принуждения к вакцинации

Здоровье 4 дня назад

Жирные кислоты Омега-3 связали с опасной женской болезнью

Здоровье 5 дней назад

Академик Гундаров: В первой статье Lancet о «Спутнике» полно ошибок было

Здоровье 5 дней назад

"Неопределённая картина": вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса "йота"

Здоровье 5 дней назад

Инфекционист озвучил сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Здоровье 5 дней назад

Россия преодолела "заколдованную" цифру в 800 смертей в сутки. Это абсолютный максимум

Здоровье 5 дней назад

Врач, работающий на вакцинации: Первый раз встречают с опаской, а второй – с радостью

Здоровье 6 дней назад

Геннадий Онищенко: «По всем данным, «Спутник» будет защищать от нового опасного штамма «Йота»»

Здоровье 6 дней назад

Ученые: пятая часть всего пластика на планете содержит токсические компоненты

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика