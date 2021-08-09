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Жирные кислоты Омега-3 связали с опасной женской болезнью

Исследователи обнаружили связь между потреблением жирных кислот Омега-3 и риском развития синдрома поликистоза яичников

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Фото: @Pixabay

Синдром поликистоза яичников — весьма распространенное эндокринное заболевание, которое сопровождается гиперандрогенией, нарушениями овуляции и развитием кист в яичниках. Приблизительно от 5% до 10% женщин на нашей планете страдают этого синдрома. Его причины науке до конца не известны, но генетические, экологические диетические факторы могут играть важную роль в патогенезе данного недуга. 

Исследование показало, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 оказывают положительное воздействие на защиту от появления данного синдрома. При их высокой концентрации в крови усиливается функционал эндотелия, сокращается риск ожирения, оказывается и противовоспалительное воздействие. Исследователи решили изучить взаимосвязь между данными кислотами из нормального рациона и фосфолипидами в сыворотке крови. Наблюдения проводились среди китайских женщин. 

Была обнаружена обратная связь между наличием жирных кислот в фосфолипидах сыворотки и распространённостью синдрома. Полученные результаты говорят о том, что активное употребление жирных кислот Омега-3 можно рассматривать как один из факторов защиты от синдрома поликистоза яичников. Итоги этого исследования публикует журнал Nutritions.

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