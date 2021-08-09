Социологи: 44% сотрудников компаний уволятся в случае принуждения к вакцинации

Население США разделилось не только на сторонников Трампа и Байдена, но и в отношении вакцинации от коронавируса. Накануне кинозвезда Шон Пенн заявил, что вакцинировать в обязательном порядке нужно всех американцев без исключения, а многие его соотечественники полагают, что прививать никого против своей воли нельзя. И вот теперь подведены итоги опроса американцев на тему обязательной вакцинации работников различных компаний.

Социологи задавали людям вопросы о том, что они будут делать, если их начальники потребуют вакцинации для продолжения работы. 44% опрошенных заявили, что будут раздумывать об увольнении. А 38% готовы бросить своего начальника, если его компания не сделает вакцинацию обязательной. Это удивительно ровный раздел мнений, который может вызвать множество проблем в будущем.

Сегодня в офисах трудятся представители как минимум четырех поколений. У каждого из них имеется своё отношение к вакцинации. Более старшие возраста настаивают на обязательных уколах, молодежь выступает категорически против. В среднем, идёт чёткий раздел половина на половину, количество сомневающихся или не принявших решение очень мало. При этом увольнение из-за отсутствия обязательной вакцинации чаще рассматривают мужчины (43%), чем женщины (32%). Также на принудиловке чаще настаивают демократы (51%), чем республиканцы (27%).