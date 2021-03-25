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Академик Гундаров: В первой статье Lancet о "Спутнике" полно ошибок было

Неутешительный итог годовщины вакцинации от Covid-19 первым отечественным препаратом в интервью Sobesednik.ru подвел иммунолог, профессор Игорь Гундаров

Иммунолог профессор Игорь Гундаров
Фото: Личный архив

Академик Игорь Гундаров

«Это преступление»

– Год назад Путин презентовал первую в мире вакцину «Спутник V». Что стало характерным для первого года вакцинации?

– Первое – это безобразная политизация этой сугубо медицинской деятельности – всем руководят политики. Юбилей, год, как запустили вакцинацию – прямо, как битва при Ватерлоо. И погибли и победили – все побежали отмечать эти важные события.

Второе – подгонка. Отчитываясь перед Мишустиным, министр Мурашко сказал, что эффективность «Спутника» 99,5%. Это смешная цифра. Зачем же это говорит самый главный в стране человек от здравоохранения? От чего? Что, он не понимает, что он обманывает? Понимает. И вот это жесткое политическое давление заставляет министра врать. Он же говорит, что мы готовим новые вакцины и чтобы ускорить изготовление – а мы, говорит, несомненно, сделаем быстро – мы снизим стандарты выработки вакцин.

Иначе говоря, уберем требования, которые необходимы для контроля на трех этапах испытаний вакцин. Это преступление. Стандарт на то и выработан, чтобы обеспечить безопасность. Если ты отказываешься от стандарта, то значит, ты вводишь общество в опасность.

– И, тем не менее, мы вырвались. Ученые из центра Гамалеи разработали вакцину за считанные недели. Свой успех ученые объясняют тем, что делали ее не с нуля. На счету Центра уже была эффективная вакцина против смертельной лихорадки Эбола…

– Мы вырвались, причем с нарушением обязательных требований при запуске вакцин и элементарных законов контроля качества ее эффективности и безопасности. Включение критиков привело к тому, что началась международная политическая гонка. Стыд вызывает цифра – на втором этапе исследований «Спутника V» использовались 38 человек, у которых было обнаружено 140 нежелательных явлений.

Primum non nocere

– Об окончании клинических испытаний «Спутника V» и ее регистрации министр здравоохранения Мурашко объявил лишь в начале августа, уже в октябре он пообещал более широкую вакцинацию в стране. Получается, целый год людям кололи неиспытанную вакцину?

– Мурашко говорит, что заканчиваются исследования и где-то к концу этого года мы подведем итоги эксперимента третьего этапа оценки эффективности вакцин. Тогда позвольте, у нас что, сейчас идет экспериментальный третий этап? А кто подписывался под этот третий этап? Мы что, все в нем участвуем? Значит, та вакцинация, которая сейчас идет – опять же ссылаясь на слова Мурашко – это не что иное, как глобальный третий этап оценки эффективности вакцины. Позвольте, а есть же Конституция! Конституция запрещает проводить эксперименты над людьми без их добровольного согласия. Президент обращался к людям с фразой – мы сейчас с вами будем проводить эксперимент третьего этапа и погоним туда молодых, солдат, военнослужащих, детей беременных? У нас же есть принцип, Primum non nocere – «Прежде всего – не навреди».

– В России, с незарегистрированными в ВОЗ вакцинами, этот принцип врачей соблюдается?

– Нет! Его пытался защищать академик Чучалин, который вступил в спор с Гинзбургом. Разговор был очень крутой и фактически Чучалина отправили в отставку, он уже не председатель Совета по этике при Минздраве России, потому что на то безобразие, которое творятся, он не мог смотреть спокойно.

«Вакцины нет, пока она не зарегистрирована. Мы не знаем, насколько безопасным будет её применение. И обозначать какие-то сроки карантинных мер, связывая их с появлением вакцины, неправильно. Сегодня мы столкнулись с тотальной профессиональной безграмотностью. Это весьма опасная тенденция. Если мы сейчас все это допустим, этические проблемы будут расти как снежный ком, и от наших прав и свобод вообще ничего не останется. Поэтому наша задача – не допустить подобного развития событий»
- Академик РАН Александр Чучалин
Академик РАН Александр Чучалин
Фото: Личный архив
Специалист с мировым именем Академик РАН Александр Чучалин стал помехой властям

Будучи специалистом с мировым именем и представителем старой медицинской школы Александр Чучалин мог стать серьезной помехой властям. Закрывать глаза в угоду политике он не будет, а воздействовать на него административным ресурсом оказалось невозможно. Помимо академика Чучалина в Совет по этике при Минздраве входит еще 22 специалиста, представляющих медицину, степень их лояльности новой вакцине неизвестна.

Цена вопроса

– Почему, несмотря на высокую оценку и положительные отзывы о «Спутнике V» в британских медицинских журналах Lancet и Nature, нашу вакцину до сих пор не регистрируют в Брюсселе?

– В первой статье Lancet о «Спутнике» полно ошибок было. Все научные журналы сейчас коммерционализированы. Тут лишь цена вопроса. Оформите более-менее прилично – и там, кстати, помогут это сделать, даже если вы фальшиво напишите – разумеется, за соответствующую плату. Сейчас нет независимых научных журналов, независимых от своих экономических интересов.

Как они оценивали высокую эффективность «Спутника»? Для этого нужно взять 3-4 основные вакцины, плюс «Спутник V» и 1000 человек примерно одного контингента – по возрасту и пола провакцинировать их всеми вакцинами и через полгода посмотреть, где больше заболеют. Такие исследования проводились? Тогда грош цена вашим заключениям, что она эффективна.

– Почему до сих пор никто не умер от «Спутника»?

– Никто не знает, а ведь, несомненно, умерли! Если на Западе уже десятками умирают, а у нас ни одной смерти – ну не может этого быть. Полный хаос в информационном обеспечении процесса. Никто ничего не знает. Хотя, в настоящее время элементарно собрать море цифр в базу данных, распределить, проанализировать.

Вакцина – это услуга. А если человек от нее умирает или становится инвалидом, кто-то будет компенсировать ему те потери, которые он получил в процессе проведения эксперимента, ссылаясь на Мурашко? Кто будет отвечать за гибель людей?

– В России, по данным Минздрава, «Спутником» привито уже 39 млн человек. Нашу вакцину зарегистрировали в 69 странах. Это политика или коммерция?

– Вакцины изготавливают десятки фирм. Причем все говорят, пузырьки и этикетки одинаковые. А содержимое внутри кто-то анализировал один и тот же набор химических реагентов в этих вакцинах? Никто не сопоставлял. А известно, что там, где 300% прибыли, капитал пойдет на любые преступления и зарежет мать родную. Тогда где гарантия, что проводят вакцинацию именно одной и той же субстанцией. Так Словакия уже возвращала России некачественную партию «Спутника».

– Какие у вас еще претензии к «Спутнику»?

– Почитайте инструкцию к нашей вакцине. Там прямо говорится, что «уровень титра безопасных тел нам не известен». Позвольте, а что вы тогда заняты, если вы не знаете, что нужно сделать? Следующая фраза из инструкции «Спутника V» – «а мы не знаем, какова длительность действия вакцины». Дальше – «а мы не знаем, как она влияет на беременность». Слов нет, чтобы выразить свое возмущение.

– Ваш итог года вакцинации от COVID-19?

– Вывод такой: тотальный бардак, которого никогда раньше не было. Полный хаос и безобразие из-за доминирования политических интересов в этом сугубо медицинском процессе.

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