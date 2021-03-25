Академик Гундаров: В первой статье Lancet о "Спутнике" полно ошибок было
Неутешительный итог годовщины вакцинации от Covid-19 первым отечественным препаратом в интервью Sobesednik.ru подвел иммунолог, профессор Игорь Гундаров
«Это преступление»
– Год назад Путин презентовал первую в мире вакцину «Спутник V». Что стало характерным для первого года вакцинации?
– Первое – это безобразная политизация этой сугубо медицинской деятельности – всем руководят политики. Юбилей, год, как запустили вакцинацию – прямо, как битва при Ватерлоо. И погибли и победили – все побежали отмечать эти важные события.
Второе – подгонка. Отчитываясь перед Мишустиным, министр Мурашко сказал, что эффективность «Спутника» 99,5%. Это смешная цифра. Зачем же это говорит самый главный в стране человек от здравоохранения? От чего? Что, он не понимает, что он обманывает? Понимает. И вот это жесткое политическое давление заставляет министра врать. Он же говорит, что мы готовим новые вакцины и чтобы ускорить изготовление – а мы, говорит, несомненно, сделаем быстро – мы снизим стандарты выработки вакцин.
Иначе говоря, уберем требования, которые необходимы для контроля на трех этапах испытаний вакцин. Это преступление. Стандарт на то и выработан, чтобы обеспечить безопасность. Если ты отказываешься от стандарта, то значит, ты вводишь общество в опасность.
– И, тем не менее, мы вырвались. Ученые из центра Гамалеи разработали вакцину за считанные недели. Свой успех ученые объясняют тем, что делали ее не с нуля. На счету Центра уже была эффективная вакцина против смертельной лихорадки Эбола…
– Мы вырвались, причем с нарушением обязательных требований при запуске вакцин и элементарных законов контроля качества ее эффективности и безопасности. Включение критиков привело к тому, что началась международная политическая гонка. Стыд вызывает цифра – на втором этапе исследований «Спутника V» использовались 38 человек, у которых было обнаружено 140 нежелательных явлений.
Primum non nocere
– Об окончании клинических испытаний «Спутника V» и ее регистрации министр здравоохранения Мурашко объявил лишь в начале августа, уже в октябре он пообещал более широкую вакцинацию в стране. Получается, целый год людям кололи неиспытанную вакцину?
– Мурашко говорит, что заканчиваются исследования и где-то к концу этого года мы подведем итоги эксперимента третьего этапа оценки эффективности вакцин. Тогда позвольте, у нас что, сейчас идет экспериментальный третий этап? А кто подписывался под этот третий этап? Мы что, все в нем участвуем? Значит, та вакцинация, которая сейчас идет – опять же ссылаясь на слова Мурашко – это не что иное, как глобальный третий этап оценки эффективности вакцины. Позвольте, а есть же Конституция! Конституция запрещает проводить эксперименты над людьми без их добровольного согласия. Президент обращался к людям с фразой – мы сейчас с вами будем проводить эксперимент третьего этапа и погоним туда молодых, солдат, военнослужащих, детей беременных? У нас же есть принцип, Primum non nocere – «Прежде всего – не навреди».
– В России, с незарегистрированными в ВОЗ вакцинами, этот принцип врачей соблюдается?
– Нет! Его пытался защищать академик Чучалин, который вступил в спор с Гинзбургом. Разговор был очень крутой и фактически Чучалина отправили в отставку, он уже не председатель Совета по этике при Минздраве России, потому что на то безобразие, которое творятся, он не мог смотреть спокойно.
Будучи специалистом с мировым именем и представителем старой медицинской школы Александр Чучалин мог стать серьезной помехой властям. Закрывать глаза в угоду политике он не будет, а воздействовать на него административным ресурсом оказалось невозможно. Помимо академика Чучалина в Совет по этике при Минздраве входит еще 22 специалиста, представляющих медицину, степень их лояльности новой вакцине неизвестна.
Цена вопроса
– Почему, несмотря на высокую оценку и положительные отзывы о «Спутнике V» в британских медицинских журналах Lancet и Nature, нашу вакцину до сих пор не регистрируют в Брюсселе?
– В первой статье Lancet о «Спутнике» полно ошибок было. Все научные журналы сейчас коммерционализированы. Тут лишь цена вопроса. Оформите более-менее прилично – и там, кстати, помогут это сделать, даже если вы фальшиво напишите – разумеется, за соответствующую плату. Сейчас нет независимых научных журналов, независимых от своих экономических интересов.
Как они оценивали высокую эффективность «Спутника»? Для этого нужно взять 3-4 основные вакцины, плюс «Спутник V» и 1000 человек примерно одного контингента – по возрасту и пола провакцинировать их всеми вакцинами и через полгода посмотреть, где больше заболеют. Такие исследования проводились? Тогда грош цена вашим заключениям, что она эффективна.
– Почему до сих пор никто не умер от «Спутника»?
– Никто не знает, а ведь, несомненно, умерли! Если на Западе уже десятками умирают, а у нас ни одной смерти – ну не может этого быть. Полный хаос в информационном обеспечении процесса. Никто ничего не знает. Хотя, в настоящее время элементарно собрать море цифр в базу данных, распределить, проанализировать.
Вакцина – это услуга. А если человек от нее умирает или становится инвалидом, кто-то будет компенсировать ему те потери, которые он получил в процессе проведения эксперимента, ссылаясь на Мурашко? Кто будет отвечать за гибель людей?
– В России, по данным Минздрава, «Спутником» привито уже 39 млн человек. Нашу вакцину зарегистрировали в 69 странах. Это политика или коммерция?
– Вакцины изготавливают десятки фирм. Причем все говорят, пузырьки и этикетки одинаковые. А содержимое внутри кто-то анализировал один и тот же набор химических реагентов в этих вакцинах? Никто не сопоставлял. А известно, что там, где 300% прибыли, капитал пойдет на любые преступления и зарежет мать родную. Тогда где гарантия, что проводят вакцинацию именно одной и той же субстанцией. Так Словакия уже возвращала России некачественную партию «Спутника».
– Какие у вас еще претензии к «Спутнику»?
– Почитайте инструкцию к нашей вакцине. Там прямо говорится, что «уровень титра безопасных тел нам не известен». Позвольте, а что вы тогда заняты, если вы не знаете, что нужно сделать? Следующая фраза из инструкции «Спутника V» – «а мы не знаем, какова длительность действия вакцины». Дальше – «а мы не знаем, как она влияет на беременность». Слов нет, чтобы выразить свое возмущение.
– Ваш итог года вакцинации от COVID-19?
– Вывод такой: тотальный бардак, которого никогда раньше не было. Полный хаос и безобразие из-за доминирования политических интересов в этом сугубо медицинском процессе.
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