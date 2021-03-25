Академик Гундаров: В первой статье Lancet о "Спутнике" полно ошибок было

«Это преступление»

– Год назад Путин презентовал первую в мире вакцину «Спутник V». Что стало характерным для первого года вакцинации?

– Первое – это безобразная политизация этой сугубо медицинской деятельности – всем руководят политики. Юбилей, год, как запустили вакцинацию – прямо, как битва при Ватерлоо. И погибли и победили – все побежали отмечать эти важные события.

Второе – подгонка. Отчитываясь перед Мишустиным, министр Мурашко сказал, что эффективность «Спутника» 99,5%. Это смешная цифра. Зачем же это говорит самый главный в стране человек от здравоохранения? От чего? Что, он не понимает, что он обманывает? Понимает. И вот это жесткое политическое давление заставляет министра врать. Он же говорит, что мы готовим новые вакцины и чтобы ускорить изготовление – а мы, говорит, несомненно, сделаем быстро – мы снизим стандарты выработки вакцин.

Иначе говоря, уберем требования, которые необходимы для контроля на трех этапах испытаний вакцин. Это преступление. Стандарт на то и выработан, чтобы обеспечить безопасность. Если ты отказываешься от стандарта, то значит, ты вводишь общество в опасность.

– И, тем не менее, мы вырвались. Ученые из центра Гамалеи разработали вакцину за считанные недели. Свой успех ученые объясняют тем, что делали ее не с нуля. На счету Центра уже была эффективная вакцина против смертельной лихорадки Эбола…

– Мы вырвались, причем с нарушением обязательных требований при запуске вакцин и элементарных законов контроля качества ее эффективности и безопасности. Включение критиков привело к тому, что началась международная политическая гонка. Стыд вызывает цифра – на втором этапе исследований «Спутника V» использовались 38 человек, у которых было обнаружено 140 нежелательных явлений.