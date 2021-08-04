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Здоровые дети чаще рождаются в богатых семьях

Исследования показало эпигенетические механизмы, определяющие связь между зачатием плода и его последующим здоровьем

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Фото: @Pixabay

Финские ученые из Университета Тампере выявили возможные эпигенетические механизмы, посредством которых здоровье человека на протяжении длительного периода времени может определяться ещё в период зачатия. К ним относятся профессиональный статус семьи, уровень дохода и возраст матери на момент зачатия. Все эти факторы связаны с специфическими молекулярными изменениями у детей ещё до наступления взрослого возраста. 

Ученые выявили эту связь в метилировании ДНК в области некодирующего гена РНК 886 (nc886). Метилирование ДНК представляет собой эпигенетический механизм, который отключает экспрессию генов. А последняя регулирует функцию клеток и тканей. В этом случае хромосома, унаследованная от отца, всегда неметилирована и экспрессирует nc886 у всех людей.

Исследование показало, что этот обусловленный развитием статус метилирования ДНК в гене nc886 стабилен с детства до взрослой жизни на протяжении 40-летнего периода наблюдений. Количество людей, чья материнская хромосома также неметилирована и выражает РНК, по-видимому меньше среди тех, кто родился в семьях с наивысшим социально-экономическим статусом, то есть максимально обеспеченных. Также и среди тех, чьи мамы в момент зачатия были в возрасте от 21 до 30 лет. 

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