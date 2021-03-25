Юрий Стоянов заявил, что готов вакцинироваться в третий раз

– Я – работающий актер. Я не из тех актеров, которые не снимаются, но яро выступают против вакцинации. Если бы они побывали на съемочной площадке, на которой бывают 70 человек, если бы они похоронили порядка 10 своих коллег за время пандемии, они бы не вякали, – сказал Юрий Стоянов «Собеседнику». – Ревакцинироваться буду настолько часто, насколько будут падать антитела. Я уже ревакцинировался первый раз, через неделю пойду, сдам еще раз антитела, и если надо будет, еще раз уколюсь. В чем проблема? Если это надо будет делать раз в три месяца, я буду это делать – нашей непризнанной вакциной – как кололся, так и буду продолжать.