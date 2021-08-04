Врач, работающий на вакцинации: Первый раз встречают с опаской, а второй – с радостью

Терапевт из подмосковной Мытищинской городской больницы Сергей Лоиков, работающий в передвижном пункте вакцинации, пожаловался, что очень часто приходится сталкиваться с заблуждениями пациентов, которые приходят на прививку.

«Население начиталось в соцсетях страшилок и воспринимает нас в штыки, озлобленно. Бывало, встречали со словами “вы приехали нас убивать”, – говорит Лоиков в беседе с корреспондентом профсоюзной газеты «Солидарность». – Это второй раз нас уже встречают с радостью, а первый раз – с опаской. Людей надо расположить к себе, это очень сложно. У них в голове бардак, они всего боятся и, как ежи, выпускают иглы. Они где-то что-то прочитали, где-то что-то услышали, а мы – последняя инстанция.

Нам задают кучу вопросов. Например, молодой парень спрашивал: я вот сейчас привьюсь, но я, наверное, тогда заражу своего годовалого ребенка? Откуда он это взял? Где-то вычитал. Начинаешь объяснять, что если вы вакцинированы, то вы не заразны, наоборот, невосприимчивы к инфекции ».

Лоиков вместе с медсестрой Маргаритой Лычагиной работают на вакцинации сотрудников торговых центров и организаций. Медсестра отмечает, что действительно случаются инциденты, когда люди после укола – или даже перед ним – падают в обмороки.

Очевидцы записывают это на видео, и потом в соцсетях кадры муссируются в лучших традициях заговоров об «уничтожении нации». Человек же приходит в себя, а после возвращается за вторым компонентом и обретает иммунитет к коронавирусу.

Терапевт также жалуется, что вместе с сотрудниками-мигрантами не приводят переводчиков.

« Переводчиков никто не дает, приходится кого-то из толпы вытаскивать, а тот сам плохо понимает по-русски. Задаешь вопрос, есть ли аллергия, а он не знает, что такое аллергия. Спрашиваешь, были ли припадки, судороги, эпилепсия? А он не понимает. Приходится демонстрировать, общаться языком жестов »

, – объясняет Лоиков.

Вместе с тем медики спецбригады констатируют, что за период пандемии многие сотрудники здравоохранения не выдержали возросшей нагрузки и уволились. Из-за этого нагрузка была перераспределена на оставшихся работников. Иногда прививочная бригада работает без доктора – состоит из двух медсестер, одна из которых берет на себя обязанность по осмотру пациента перед прививкой.

Сергей Лоиков с сожалением замечает, что чаще люди приходят за прививкой чтобы слетать на отдых, по принуждению начальства, но не с пониманием, что вакцина защитит их и окружающих если не от заражения ковидом, то от его тяжелых последствий.