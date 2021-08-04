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Ученые: пятая часть всего пластика на планете содержит токсические компоненты

Исследование показало, что почти все изделия из пластика на нашей планете токсичны на 24%

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Фото: @Pixabay

Исследователи из Швейцарии в очередной раз подтвердили высокую опасность тех 350 миллионов тонн изделий из пластика, которые производятся в мире каждый день. К ним относятся не только контейнеры для пищи и воды, но детские игрушки и даже медицинские маски. Причем опасность эти изделия представляют не только для окружающей среды, так как продолжительность периода их полураспада составляет тысячелетия, но и для здоровья человека. 

Исследование выявило 10 500 химических веществ, которые применяются при производстве данных изделий. Преимущественно это мономеры, разного рода добавки и технологические добавки для пластмасс. Оказалось, что 24% из них вызывают серьезную озабоченность, то есть классифицируются, как токсические вещества. Они могут накапливаться в организме человека и других животных, а также окружающей среде, что грозит опасными последствиями для здоровья.

При этом у науки отсутствуют данные о воздействии примерно 10% выявленных опасных токсических веществ. А это значит, что мы сами не знаем, как на нас влияет пластик, и что нас ждёт из-за постоянного контакта с этими изделиями. До последнего времени большинство исследований концентрировались только на ограниченном количестве химикатов, входящих в состав изделий из пластика, и теперь ученые охватили их все.


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