Ученые: пятая часть всего пластика на планете содержит токсические компоненты

Исследователи из Швейцарии в очередной раз подтвердили высокую опасность тех 350 миллионов тонн изделий из пластика, которые производятся в мире каждый день. К ним относятся не только контейнеры для пищи и воды, но детские игрушки и даже медицинские маски. Причем опасность эти изделия представляют не только для окружающей среды, так как продолжительность периода их полураспада составляет тысячелетия, но и для здоровья человека.

Исследование выявило 10 500 химических веществ, которые применяются при производстве данных изделий. Преимущественно это мономеры, разного рода добавки и технологические добавки для пластмасс. Оказалось, что 24% из них вызывают серьезную озабоченность, то есть классифицируются, как токсические вещества. Они могут накапливаться в организме человека и других животных, а также окружающей среде, что грозит опасными последствиями для здоровья.

При этом у науки отсутствуют данные о воздействии примерно 10% выявленных опасных токсических веществ. А это значит, что мы сами не знаем, как на нас влияет пластик, и что нас ждёт из-за постоянного контакта с этими изделиями. До последнего времени большинство исследований концентрировались только на ограниченном количестве химикатов, входящих в состав изделий из пластика, и теперь ученые охватили их все.



