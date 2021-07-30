Мария Арбатова: "Критиковать вакцины глупо"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам временно прекратить ревакцинацию от COVID-19, что вызвала спор международного масштаба. Но в России уже фактически объявлена ревакцинация – на прививку приглашают тех, кто прививался полгода назад. О проблемах ревакцинации Sobesednik.ru поговорил с активной сторонницей вакцинаций драматургом и писателем Марией Арбатовой.

– Как часто вы готовы ревакцинироваться?

– В год я заболела полиэмилитом, потому что меня не вакцинировали, а посылали эти прививки в те самые неразвитые страны, чтобы создать равенство между ними и нами. И все мое детство ушло на больницы и санатории. Поэтому я буду ревакцинироваться столько раз, сколько скажет Гинзбург.

У меня очень много претензий к нашей медицине, но то, что у нас осталось неразрушенным от Советского Союза – наше противоэпидемиологическое ведомство, ему я верю больше, чем кому либо, – заявила Sobesednik.ru. правозащитника Мария Арбатова.

Всю Европу выкосила чума. Россия быстро остановила чуму тем, что выстраивала заградительные отряды около городов и отстреливала всех, кто подходил. Тогда не спрашивали QR-код. За счет этого страна выжила. Вирус - это оружие. И когда непривитый ходит и дышит на человека со слабой иммунной системой – это все равно, что он подсыпает ему яд. Это преступление. И если хоть какие-то наработки в виде вакцины, то критиковать их довольно тупо, потому что это внезапная беда.

Эпидемиология равнодушна к демократии. Когда я вижу по Euronews толпы возбужденны французов или немцев, которые стоят посреди города, их бьют полицейские, они бастуют против ограничений и прививок – я всегда говорю, отведите этих людей в «Красную зону», хотя бы на пять минут, может быть это прочистит им мозги.