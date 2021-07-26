Фитнес-браслеты помогают эффективно худеть

Ученые из Университета Миннесоты доказали, что фитнес-трекеры действительно помогают худеть. Сегодня в распоряжении человечества огромный выбор подобного рода устройств, причём не только в виде браслетов. Их встраивают даже в мобильные телефоны. Никогда еще спрос на подобного рода гаджеты не был столь велик, и недавнее исследование показало, что эти цифровые устройства действительно окупают затраты, которые люди несут при их приобретении.

Особенно это актуально для тех, кто хотел бы сбросить несколько килограммов. Около 2 млрд взрослых жителей нашей планеты имеют лишний вес или ожирение, то есть индекс массы тела выше 25 или 30 пунктов. Большие объемы лишнего веса увеличивают риск целого ряда недомоганий, которые являются причиной 70% всех смертей и 85% расходов на здравоохранение только в США. Ну а «самым толстым государством» Европы считают Великобританию, где избыточный вес или ожирение имеется почти у двух третей взрослого населения.

Переносные фитнес-трекеры отслеживают, сколько количество шагов делает человек, и как много калорий сжигает. Физическая активность крайне важна для того, чтобы терять лишний вес. Комбинация нагрузок вместе с правильным питанием — это идеальный рецепт для тех, кто решил похудеть. Исследование показало, что фитнес-браслеты действительно позволяют похудеть на 5-10%.