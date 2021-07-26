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Витамин D не поможет при раздраженном кишечнике

Исследование показало, что прием добавок с витамином D не улучшает симптоматику синдрома раздраженного кишечника

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Фото: @Pixabay

Синдром раздраженного кишечника (СРК) представляет собой расстройство, вызывающее желудочные спазмы, вздутие, диарею и запоры. У некоторых людей симптомы приходят и уходят, но это расстройство может очень тяжело сказываться на качестве жизни многих. Предыдущие исследования показывали связь между низким уровнем витамина D и СРК.

Ученые из Университета Шеффилда наблюдали за 135 подобными пациентами. Примерно половина из них перорально принимала добавки с витамином D3, а другая половина такие же на вид капсулы, не содержащие никаких активных веществ, то есть плацебо. Хотя уровень витамина D в первой группе заметно вырос, увы, это никак не сказалось на их самочувствии. Никаких улучшений в плане симптоматики СРК или качество жизни зафиксировано не было. 

Единственная польза от приема этих витаминных добавок наблюдалась у людей, имеющих дефицит витамина D. В их случае его удавалось восполнить. А этот витамин важен для здоровья костей, зубов и вообще крепости работы иммунной системы. Но вот при раздраженном кишечнике добавки не помогали.

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