Ученые выяснили, что при ожогах помогает световая терапия

Американские ученые из Университета Буффало установили, что световая терапия ускоряет заживление ожогов. Результаты их исследований публикует журнал Scientific Reports. Оно показывает, что фотобиомодуляционная терапия ускоряет выздоровление после ожогов и снижает уровень воспалений у лабораторных мышей. Это происходит за счет активации эндогенного TGF-бета 1 —белка, контролирующего рост и деление клеток.

Фотобиомодуляционная терапия — разновидность световой терапии низкими дозами, которая облегчает боль, заживляет и регенерирует ткани. Полученные данные могут повлиять на методику лечения ожоговых травм, от которых во всём мире ежегодно страдают 6 млн человек. В настоящий момент данная разновидность световой терапии эффективно применяется в качестве поддерживающей при лечении рака, возрастной макулярной дистрофии и даже старческого слабоумия.

Авторы исследования измеряли влияние фотобиомодуляций на заживление ожогов третьей степени в течение 9 дней. Наблюдения показали, что эта светотерапия быстрее залечивает ожоговые травмы, способствуя росту живительного белка.