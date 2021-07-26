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Ученые выяснили, что при ожогах помогает световая терапия

Лечение светом помогает быстрее заживлять ожоги, способствуя росту белков, как показало исследование

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Фото: @Pixabay

Американские ученые из Университета Буффало установили, что световая терапия ускоряет заживление ожогов. Результаты их исследований публикует журнал Scientific Reports. Оно показывает, что фотобиомодуляционная терапия ускоряет выздоровление после ожогов и снижает уровень воспалений у лабораторных мышей. Это происходит за счет активации эндогенного TGF-бета 1 —белка, контролирующего рост и деление клеток. 

Фотобиомодуляционная терапия — разновидность световой терапии низкими дозами, которая облегчает боль, заживляет и регенерирует ткани. Полученные данные могут повлиять на методику лечения ожоговых травм, от которых во всём мире ежегодно страдают 6 млн человек. В настоящий момент данная разновидность световой терапии эффективно применяется в качестве поддерживающей при лечении рака, возрастной макулярной дистрофии и даже старческого слабоумия.  

Авторы исследования измеряли влияние фотобиомодуляций на заживление ожогов третьей степени в течение 9 дней. Наблюдения показали, что эта светотерапия быстрее залечивает ожоговые травмы, способствуя росту живительного белка.

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