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Ученые в США разрабатывают новый подход к обучению детей-аутистов с помощью кукол

Куклы могут привлекать внимание детей с расстройствами аутистического спектра, показало исследование

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Фото: @Pixabay

Аутизм серьезно отражается на развитии детей, которые гораздо реже общаются с окружающими. При расстройствах аутистического спектра (РАС) бывает очень сложно привлечь внимание ребенка. Тем ценнее выводы нового исследования американских ученых, которые установили, что эту задачу можно решать с помощью кукол. Появляется новый подход к обучению детей с аутизмом, а также большему вовлечению их в социальное общение. 

Опубликованное в Autism Research исследование является первой проверкой гипотезы о том, что дети с РАС обращают внимание на кукол. В ходе серии экспериментов ученые оценивали визуальную или зрительную внимательность детей с аутизмом. В контрольной группе находились их сверстники, не имевшие РАС. Детям показывали видеоролики, в которых человек беседовал с ярко раскрашенной куклой по имени Вайолет. 

Оказалось, что дети с РАС проявляют к этим роликам такое же внимание, как и обычные малыши в те моменты, когда кукла начинает общаться. При этом такие дети более внимательно следили именно за лицом куклы, а не беседующего с ней человека, который интересовал их намного меньше.

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