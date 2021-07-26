В Индии создана модель для изучения расстройств мозга
Индийские ученые разработали человеческую модель для изучения расстройств мозга, трудно поддающихся лечению
В Индии разработали человеческие модели для наблюдений за развитием нейронов и связанных с этим процессом расстройств. К ним, в частности, относится аутизм. Подобный подход может помочь в разработке стратегий лечения данных расстройств мозга.
На протяжении десятилетий эти исследования проводили на животных моделях, а лекарства, которые оказывались эффективны среди лабораторных мышей или собак, впоследствии проваливались в клинических исследованиях среди людей. Эту брешь необходимо было заполнить, что и сделали в Индии. Местные учёные разработали модель на основе человеческих стволовых клеток, с помощью которой можно понять развитие мозга и наблюдать за его дисфункциями. Особенно важно, что эта модель позволяет следить за нейронами и тем, что происходит с развитием мозга, когда здесь наблюдаются снижение когнитивной деятельности, языковые нарушения и разрыв социальных связей.
При создании этой модели использовались плюрипотентные стволовые клетки из периферической крови человека, которые затем дифференцировали в нейронные стволовые клетки. Поскольку уровень микроРНК-137 меньше при нарушениях нервного развития, то исследование продемонстрировало решающую роль этой микроРНК в определении состояния человека.
Теги: #мозг человека, #болезни мозга, #изучение мозга