В Индии создана модель для изучения расстройств мозга

В Индии разработали человеческие модели для наблюдений за развитием нейронов и связанных с этим процессом расстройств. К ним, в частности, относится аутизм. Подобный подход может помочь в разработке стратегий лечения данных расстройств мозга.

На протяжении десятилетий эти исследования проводили на животных моделях, а лекарства, которые оказывались эффективны среди лабораторных мышей или собак, впоследствии проваливались в клинических исследованиях среди людей. Эту брешь необходимо было заполнить, что и сделали в Индии. Местные учёные разработали модель на основе человеческих стволовых клеток, с помощью которой можно понять развитие мозга и наблюдать за его дисфункциями. Особенно важно, что эта модель позволяет следить за нейронами и тем, что происходит с развитием мозга, когда здесь наблюдаются снижение когнитивной деятельности, языковые нарушения и разрыв социальных связей.

При создании этой модели использовались плюрипотентные стволовые клетки из периферической крови человека, которые затем дифференцировали в нейронные стволовые клетки. Поскольку уровень микроРНК-137 меньше при нарушениях нервного развития, то исследование продемонстрировало решающую роль этой микроРНК в определении состояния человека.