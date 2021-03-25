Сегодня, в 18:31

"Проверьте боярышник, коровий помет, подорожник и березовые бруньки": в сети ищут новые идеи для лекарства от ковида

Россияне шутками отреагировали на новость о том, что чернушка посевная может стать панацеей в борьбе с коронавирусом

Фото: vmircvetov.ru

Журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology опубликовал статью, в которой говорилось о способности растения Nigella sativa (Чернушка посевная) препятствовать развитию легочной инфекции. Ученые предположили, что цветок может быть полезен при лечении коронавирусной инфекции

Молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов заявил, что в мире действительно есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей.

«До конечного результата - чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях - доходит максимум один процент», - заявил он, подчеркнув, что подобные якобы эффективные в борьбе с коронавирусом растения находят регулярно.

Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в свою очередь подчеркнул, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения COVID-19 пока рано

«Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится - человек на коне. Если нет - ну, искали, но не нашли», - сказал он.

Ох, как развернулись после этого россияне в соцсетях! Ведь различных способов лечения болезней на Руси подручными средствами – пруд пруди!

«Лучший эффект даёт настойка из боярышника. Главное контролировать дозу», - предлагает читатель.

«Россия аграрная страна - и мышлением, и путем развития. Предлагаю проверить также коровий помет, лопухи, и все сельхозкультуры», - иронизирует россиянин.

 «Я тоже такое растение знаю, которое много от чего лечит - чеснок называется», - вспоминает популярное растение москвич.

«Вот и подъехала идея для моего нового бизнеса. Осталось загуглить как ее выращивать», - кто-то сразу ищет возможности для заработка.

«А как же мощь березовых брунек?» - звучит еще одно предложение.

«А с беленькой или пшеничной опыты никак не провести?» - уточняет любитель напитков.

«На лоб подорожник, язык зелёнкой, в уши камфорное масло, голову посыпать стрептоцидом», - иронично косит под врача историк.

«Что-то мне показалось, что заявление о «панацее» слишком амбициозное и бравурное! Сразу вспомнился Малахов, который какую только чушь не предлагал, например, сидеть на грядке с огурцами в п..пе», - не верит в чудо читатель.

«Подорожник приложите и всё пройдёт», - и вновь звучит ирония.

«Спробуй заячий помет!

Он -- ядреный! Он проймет!

И куды целебней меду,

Хоть по вкусу и не мед.

Он на вкус хотя и крут,

И с него, бывает, мрут,

Но какие выживают –

Те до старости живут!..», - завершает дискуссию стихотворением житель страны.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Здоровье 8 часов назад

Хочешь предотвратить пандемию – создай её: к чему привёл американо-китайский "распил" грантов на эксперименты с вирусами

Здоровье 12 часов назад

Обнаружены новые биомаркеры старческой деменции

Здоровье 4 дня назад

Ученые утверждают, что отношения с бывшими лучше не восстанавливать

Здоровье 5 дней назад

Суточная статистика по коронавирусу: 794 смерти, больше 23 тысяч заразившихся

Здоровье 5 дней назад

Раз прививка, два прививка – будет счастье всем

Здоровье 5 дней назад

Американские ученые доказали, что кофе не вызывает аритмии

Здоровье 5 дней назад

Прибывающим из-за рубежа россиянам добавили 24 часа в срок для загрузки ПЦР-теста

Здоровье 5 дней назад

"Это что за Русская рулетка?" В сети в бешенстве от объяснений, почему умирают привитые от ковида люди

Здоровье 5 дней назад

Собянин сообщил о двукратном сокращении больничных коек под коронавирус

Здоровье 5 дней назад

В Москве за 7 минут 20 раз обняли девушку с плакатом "У меня ВИЧ. Обнимешь?"

Здоровье 6 дней назад

Смольный рассказал о случаях смерти полностью вакцинированных ковидных больных

Здоровье 6 дней назад

Низкую восходящую мобильность связали с ранней смертью

Здоровье 6 дней назад

Россия уперлась в число 800. В очередной раз повторение антирекорда по смертности

Психология 6 дней назад

Психолог рассказала, чем опасен бардак дома и как с ним справиться

Здоровье 6 дней назад

Ученые создали порошок для ингаляций против COVID-19

Здоровье 6 дней назад

Проценко призвал строить первичную медпопомощь вокруг пациента, а не его медкарты

Здоровье 6 дней назад

Более половины россиян уверены, что Covid-19 им не угрожает

Здоровье 1 неделю назад

Ночные линзы: спасение для очкариков или рекламный трюк?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика