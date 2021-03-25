"Проверьте боярышник, коровий помет, подорожник и березовые бруньки": в сети ищут новые идеи для лекарства от ковида

Журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology опубликовал статью, в которой говорилось о способности растения Nigella sativa (Чернушка посевная) препятствовать развитию легочной инфекции. Ученые предположили, что цветок может быть полезен при лечении коронавирусной инфекции

Молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов заявил, что в мире действительно есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей.

«До конечного результата - чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях - доходит максимум один процент», - заявил он, подчеркнув, что подобные якобы эффективные в борьбе с коронавирусом растения находят регулярно.

Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в свою очередь подчеркнул, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения COVID-19 пока рано

«Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится - человек на коне. Если нет - ну, искали, но не нашли», - сказал он.

Ох, как развернулись после этого россияне в соцсетях! Ведь различных способов лечения болезней на Руси подручными средствами – пруд пруди!

«Лучший эффект даёт настойка из боярышника. Главное контролировать дозу», - предлагает читатель.

«Россия аграрная страна - и мышлением, и путем развития. Предлагаю проверить также коровий помет, лопухи, и все сельхозкультуры», - иронизирует россиянин.

«Я тоже такое растение знаю, которое много от чего лечит - чеснок называется», - вспоминает популярное растение москвич.

«Вот и подъехала идея для моего нового бизнеса. Осталось загуглить как ее выращивать», - кто-то сразу ищет возможности для заработка.

«А как же мощь березовых брунек?» - звучит еще одно предложение.

«А с беленькой или пшеничной опыты никак не провести?» - уточняет любитель напитков.

«На лоб подорожник, язык зелёнкой, в уши камфорное масло, голову посыпать стрептоцидом», - иронично косит под врача историк.

«Что-то мне показалось, что заявление о «панацее» слишком амбициозное и бравурное! Сразу вспомнился Малахов, который какую только чушь не предлагал, например, сидеть на грядке с огурцами в п..пе», - не верит в чудо читатель.

«Подорожник приложите и всё пройдёт», - и вновь звучит ирония.

«Спробуй заячий помет!

Он -- ядреный! Он проймет!

И куды целебней меду,

Хоть по вкусу и не мед.

Он на вкус хотя и крут,

И с него, бывает, мрут,

Но какие выживают –

Те до старости живут!..», - завершает дискуссию стихотворением житель страны.