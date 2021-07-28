Обнаружены новые биомаркеры старческой деменции

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Хельсинки выявили 15 новых биомаркеров, которые отвечают за позднее начало старческого слабоумия. Речь о белках, по наличию которых можно предсказать снижение когнитивных функций и увеличение риска деменции за 20 лет до появления выраженных симптомов этой неизлечимой болезни.

Данные белки связаны с дисфункцией иммунной системы и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг от разного рода токсинов. Также они отвечают за патологию сосудов и резистентность к инсулину. При этом шесть белков можно модифицировать с помощью уже имеющихся в настоящее время лекарств, разработанных не для старческого слабоумия.

Результаты исследования предоставляют новые возможности для дальнейших работ по данному направлению. Они должны дать ответ на вопрос, могут ли нацеленные на данные белки лекарственные препараты предотвратить или хотя бы замедлить старческое слабоумие. Напомним, что пока эту болезнь не удаётся не лечить, не останавливать, ни хотя бы замедлять.