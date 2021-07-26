Исследователи разработали молниеносный режим тренировок

Сутки насчитывают всего 24 часа, и человеку часто не хватает этого, чтобы посещать спортзал. Однако занятия с тяжелыми весами являются одними из наиболее эффективных для тех, кто хотел бы привести себя в форму, похудеть, жить более долгой и активной жизнью. В журнале Sports Medicine опубликовано исследование, определившее, как силовые тренировки можно наиболее эффективно выполнять с минимальными затратами времени.

Исследование показывает, что экономить время можно в начале и в конце тренировки. Растяжка для силовых тренировок не обязательна. Хотя разминки важны для всех форм упражнений, если у вас не хватает времени, можно обойтись минимальными разминками, ограниченными несколькими повторениями с лёгкими нагрузками.

В идеале необходимо тренироваться с отягощениями не менее двух-трех раз в неделю, но можно добиться значительных результатов только за счёт одной тренировки в неделю, показало исследование. Здесь необходимо делать упор на многосоставные упражнения. Установлено, что тренировка мышц один раз в неделю, по всей видимости, даёт такой же прирост силы, как и тренировка три раза в неделю, если тренировочный объем сохраняется.