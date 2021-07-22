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Ученые утверждают, что отношения с бывшими лучше не восстанавливать

Весь мир наблюдает за повторно вспыхнувшим романом между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес

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Фото: @Pixabay

В заголовках мировых СМИ часто фигурируют вновь вспыхнувшие романтические отношения между певицей Дженнифер Лопес и актёром Беном Аффлеком. Они уже встречались около 20 лет тому назад, но потом каждый пошел своей дорогой, а Аффлек даже создал семью и завел детей. Теперь же оба одиноки и заново решили сойтись. 

Из-за этого многие люди начали задаваться вопросом о том, такая ли это плохая идея - воскресить роман с бывшим партнером. Но исследование показывает, что сексуальные отношения с теми, с кем у вас уже были романы ранее, не принесут никакой пользы. Особенно, если вы поддерживаете новые отношения или состоите в браке.

Ученые из США следили за отношениями во время пандемии COVID-19, когда из-за самоизоляции количество встреч между бывшими партнерами резко увеличилось. Результаты исследования публикует научный журнал Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. Исследователи из Университета Оклахомы доказали, что это не приносит желаемого удовлетворения и даже может спровоцировать усиление чувства одиночество. А поэтому лучше следовать популярному правилу и в личной жизни двигаться дальше, не сохраняя бывших в качестве запасного варианта.

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