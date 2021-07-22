Американские ученые доказали, что кофе не вызывает аритмии

Если врач посоветовал вам избегать употребления любимого кофе из-за его негативного влияния на сердцебиение, то можете не идти на эту жертву. Недавнее исследование ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско показывает, что употребление кофе и аритмия не связаны, несмотря на широко распространенное и общепринятое мнение об обратном.

Как хорошо известно, страдающие от аритмии люди или те, кто находится в группе риска в связи с возможным развитием нарушений сердечного ритма должны избегать кофеина. Именно поэтому они исключают из своего рациона не только кофе, но и другие напитки, содержащие кофеин. К ним относятся чай, газировка и энергетики. Однако растущее количество научных исследований показывает, что эти рекомендации просто лишают людей их любимых напитков, но никак не защищают сердца.

Теперь исследователи из Сан-Франциско проанализировали здоровье более 380 000 человек. Установлено, что привычка употреблять кофе не увеличивает риск аритмии. У тех, кто пил больше кофе, даже отмечалось снижение риска развития определенных типов аритмии, включая мерцательную аритмию. Результаты этого исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.