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Ученые создали порошок для ингаляций против COVID-19

Эксперты разработали сухой порошок для борьбы с разными вирусами, предназначенный для вдыхания или ингаляции

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Фото: @Pixabay

Исследователи из Университета Гонконга разработали формулу тамибаротена в виде сухого порошка для ингаляций. Это перепрофилированный препарат, который демонстрировал противовирусную активность широкого спектра действия. В частности, он давал эффект против COVID-19, ближневосточного респираторного синдрома и даже птичьего гриппа. Правда, все эти опыты проводились пока только на животных. 

Тамибаротен доступен в виде таблеток для лечения острого промиелоцитарного лейкоза. В настоящее время это лекарство продается в Японии. Но при введении более высокой дозы данного препарата для компенсации недостаточного его количества в лёгких, как опасаются эксперты, можно столкнуться с токсическими побочными эффектами. 

Однако при обычной доставке посредством ингаляции, что являет собой неинвазивный путь употребления препарата, можно максимально нарастить его локальную концентрацию именно в лёгких и снизить системное воздействие. Тем самым уменьшается опасность побочных эффектов, а терапевтическая эффективность вещества увеличивается. Исследователи из Гонконга уже создали сухой порошковый состав с помощью распылительной сублимационной сушки, и теперь осталось его испытать на людях. 

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