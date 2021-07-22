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Низкую восходящую мобильность связали с ранней смертью

Ученые из Йельского университета считают, что восходящая мобильность является одним из факторов продолжительности жизни

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Фото: @Pixabay

Восходящей, или вертикальной мобильностью называется продвижение человека по служебной лестнице и в целом его социально-экономическое развитие. Если подобного рода мобильность отсутствует и у человека нет существенных достижений, то его продолжительность жизни сокращается.

Это показало исследование, результаты которого публикует авторитетный научный журнал Health & Place. Его проводили ученые из Йельского университета. 

Исследователи подчеркивают, что восходящая мобильность — это воплощение американской мечты, то есть развитие человека, когда он добивается повышения своего статуса за счёт собственных усилий. У реализации американской мечты много положительных свойств, и вот ещё одно. Оказалось, что восходящая мобильность продлевает жизнь. 

Это первое исследование, которое затронуло различия по признакам расы и пола, касающиеся восходящей мобильности в США. Авторы исследования сравнили четыре демографические группы, включая белых и чернокожих мужчин, а также белых и чернокожих женщин. Были проанализированы данные восходящей мобильности по налоговым отчетам, которые сопоставили со статистикой смертности. В сферу внимания ученых попали люди, которые родились в период с 1978 по 1983 годы.

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