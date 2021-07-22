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Плавание оказалось очень полезным для мозга

Исследование подтвердило, чтобы плавание крайне полезно для мозга и особенно для памяти

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Фото: @Pixabay

Ни для кого не секрет, что так называемые аэробные упражнения на некоторое время приостанавливают или замедляют разрушительные последствия старения для нашего организма, и особенно для мозга. Но всё большее количество исследований показывает, что именно плавание является уникальным стимулом здоровья этого органа. Так, регулярно посещающие бассейны или естественные водоемы люди имеют более хорошие память, когнитивные навыки, а также настроение. 

Плавание способно ликвидировать последствия связанных со стрессом повреждений мозга и даже наладить новые нейронные связи. Правда, ученые все еще пытаются разгадать, почему именно плавание производит такое стимулирующее воздействие на мозг. Вполне возможно, что это связано с появлением одной из реакций на данный вид упражнения. 

После плавания у человека вырастает уровень белка под названием нейротрофический фактор мозга. А нейронная пластичность, то есть способность мозга изменяться, которая стимулирует этот белок, улучшает когнитивные функции, включая обучение и память. Вот замечательная причина почаще отправляться на пляж или в бассейн.

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