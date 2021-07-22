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Ночные линзы: спасение для очкариков или рекламный трюк?

Ночные линзы, или ортолинзы, на гребне глазной моды. Разбираемся, чем они отличаются об обычных дневных, как корректируют зрение, и чем могут быть опасны.

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Фото: @Pixabay

- В офтальмологии есть такое направление как ортокератология, ночное ношение жестких контактных линз. Это линзы из качественного газопроницаемого материала, имеющие специальную форму, которая позволяет в течение ночи прижать роговицу таким образом, чтобы изменилась преломляющая сила глаза, - объясняет врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Роговица покрыта слоем эпителия. Линза при прижимании перераспределяет слой эпителия, меняет форму роговицы и человек видит лучше. Но чтобы это произошло, в линзах нужно спать минимум 8 часов и делать это каждые сутки. Ночные линзы не лечат близорукость или дальнозоркость, они на время корректируют зрение, но весь день человек может обходится без мягких линз или очков.

-Ночные линзы рекомендуют детям и подросткам с прогрессирующей близорукостью, кому пока еще нельзя делать лазерную коррекцию зрения. Они удобны для тех, кто занимается гимнастикой или плаванием, -- говорит Шилова.

Ночные линзы подходят не всем: их могут носить люди с близорукостью до -6 диоптрий, есть также понятие индивидуальной непереносимости линз и особенностей роговицы. Из минусов — это высокая стоимость и неопределенные риски. Как проявит себя такое воздействие на эпителий роговицы спустя некоторое количество лет, пока не понятно. Метод относительно новый.  

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