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Плодовые мушки помогли разобраться со вкусовыми нейронами

Исследование показало, что плодовая муха может многому научить человека в вопросах распознавания вкуса

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Фото: @Pixabay

Оказывается, плодовые мушки способны дать нам много ценной информации о вкусе и химических веществах, заставляющих наши вкусовые рецепторы реагировать на разные вкусы: сладкий, кислый, горький, солёный и умами. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде, которые изучали вкусовые реакции насекомых. Выяснилось, что на их кормление напрямую влияют нейроны вкуса. 

У плодовой мушки есть несколько органов вкусов по всему телу, которые выявляют химические вещества, сигнализирующие о вкусности еды или её вредности. Но до сих пор было неясно, как отдельные нейроны в каждом органе контролировали питание. И вот воспользовавшись мухами в качестве модели, ученые решили ответить на вопрос о том, регулирует ли информация от нейронов о вкусе потребление сахара и аминокислот на клеточном уровне. Оказалось, что отдельные вкусовые нейроны могут обнаруживать соединения, принадлежащие более чем к одной вкусовой категории.

Следовательно, у этих нейронов имеется потенциал провоцировать различные поведенческие роли. Так, если сахар активирует некоторые классы вкусовых нейронов, то активация только одного класса может влиять на поведение. Эксперименты с мухами показали, что нейроны одного вкуса способны реагировать и активировать поведенческие реакции на более чем одну категорию вкусовых добавок. Следовательно, решение о выборе тех или иных видов пищи не могут быть приняты без учёта их вкусовых качеств.

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