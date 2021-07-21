Коронавирус может спровоцировать волну диабета

Хорошо известно, что диабет является фактором риска более тяжёлой формы коронавируса. Сейчас врачи часто наблюдают серьёзные, порой долгосрочные проблемы со здоровьем у диабетиков, попавших в больницу с коронавирусом. Среди них рост гипергликемии или повышенного уровня сахара в крови, который сохраняется в течение нескольких месяцев после выздоровления от COVID-19.

И вот исследователи из Бостона оценили состояние здоровья 551 пациента, поступившего в местные больницы с коронавирусом с марта по май 2020 года. Оказалось, что 46% пациентов, не болевших диабетом, имели ярко выраженную гипергликемию. То есть у них в крови уровень сахара повысился. А это может спровоцировать заболеваемость диабетом.

Авторы исследования подчеркивают, что хотя большинство случаев гипергликемии удалось вылечить, около 35% таких пациентов сохраняли высокие показатели уровня сахара в крови и даже через 6 месяцев после заражения коронавирусом. Результаты исследования публикует журнал Nature Metabolism. Его авторы убеждены, что коронавирус может спровоцировать целую волну заболеваемости диабетом.