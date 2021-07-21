Сегодня, в 6:01

Коронавирус может спровоцировать волну диабета

Исследование показало, что вслед за пандемией COVID-19 мир может ожидать целая волна диабета

photo
Фото: @Pixabay

Хорошо известно, что диабет является фактором риска более тяжёлой формы коронавируса. Сейчас врачи часто наблюдают серьёзные, порой долгосрочные проблемы со здоровьем у диабетиков, попавших в больницу с коронавирусом. Среди них рост гипергликемии или повышенного уровня сахара в крови, который сохраняется в течение нескольких месяцев после выздоровления от COVID-19. 

И вот исследователи из Бостона оценили состояние здоровья 551 пациента, поступившего в местные больницы с коронавирусом с марта по май 2020 года. Оказалось, что 46% пациентов, не болевших диабетом, имели ярко выраженную гипергликемию. То есть у них в крови уровень сахара повысился. А это может спровоцировать заболеваемость диабетом. 

Авторы исследования подчеркивают, что хотя большинство случаев гипергликемии удалось вылечить, около 35% таких пациентов сохраняли высокие показатели уровня сахара в крови и даже через 6 месяцев после заражения коронавирусом. Результаты исследования публикует журнал Nature Metabolism. Его авторы убеждены, что коронавирус может спровоцировать целую волну заболеваемости диабетом.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 15 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 5 дней назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Здоровье 6 часов назад

"Уходите в тайгу к бобрам и кабанам": Блогер Варламов врезал противникам вакцинации

Здоровье 8 часов назад

Новая вакцина из России вошла в фазу клинических исследований. Они завершатся к 2027 году

Здоровье 13 часов назад

"Лупанёт по всему миру": россияне встревожились из-за нового смертельного грибка

Здоровье 19 часов назад

Заболеваемость в Москве и смертность в России идут вниз. В регионах ситуация хуже

Психология 1 день назад

Проблемы с концентрацией внимания после Covid-19 не являются специфическими

Здоровье 2 дня назад

Ученые выяснили, что заражение штаммом "гамма" у привитых достигло 60%

Здоровье 2 дня назад

"Сейчас начнётся": россияне о появлении нового штамма коронавируса

Здоровье 2 дня назад

Ученые предложили делать школьникам ежедневные тесты на COVID-19

Здоровье 3 дня назад

Врачи выгорели: Минздрав спецдоплатами восстанавливает психику медиков

Здоровье 3 дня назад

В России почти 800 смертей за сутки. В ряде регионов рост заболеваемости

Здоровье 3 дня назад

Глава Минздрава: Для ревакцинации можно использовать любой препарат

Здоровье 4 дня назад

Мужчины более восприимчивы к болезням

Здоровье 4 дня назад

Назван лучший орех против диабета

Здоровье 4 дня назад

Лесные пожары приводят к выбросу опасных металлов в атмосферу

Здоровье 4 дня назад

В Евросоюзе полностью привиты 55% населения. Одной дозой – 70%

Здоровье 5 дней назад

Операции по снижению веса могут привести к анемии

Психология 5 дней назад

Развитие самоконтроля, а не страшилки: ученые объяснили, как отдалить ребенка от риска стать курильщиком

Здоровье 5 дней назад

47 дел о поддельных сертификатах рассмотрят в столичных судах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика