Даже короткая поездка на велосипеде полезна для здоровья

В авторитетном научном журнале JAMA Internal Medicine опубликованы результаты исследования, которое показало, что привычка ездить по городу на велосипеде не просто укрепляет самочувствие. Так, у диабетиков, которые регулярно крутили педали, риск смерти снижался на 35%, по сравнению с теми, кто велосипед не выбирал. Данный вид физических нагрузок полезен для здоровья при любом уровне и продолжительности нагрузок.

В этой связи авторы исследования настоятельно рекомендуют пациентам с диабетом и без него кататься на велосипеде столько, сколько им нравится. А ранее учёные также доказали, что велосипед очень полезен для здоровья. В частности, он на 39% уменьшает риск преждевременной смертности.

Более того, езда на велосипеде может быть даже полезней пеших прогулок, которые называются одним из компонентов здорового образа жизни. Велосипед тренирует самые разные группы мышц, но особенно полезно воздействует на ноги, которые играют роль второго главного насоса по перекачке крови в организме. Застой крови в ногах грозит самыми разными негативными последствиями.