"Лупанёт по всему миру": россияне встревожились из-за нового смертельного грибка

До сих пор не известно, когда человечеству удастся избавиться от напасти, заставшей его врасплох на стыке 2019-2020 годов в виде пандемии коронавирусной инфекции. Но тревожные известия о новых опасных заболеваниях стали приходить из разных уголков планеты с завидной регулярностью.

К примеру, ранее сообщалось о вспышке так называемой «чёрной плесени» на фоне эпидемии Covid-19 в Индии, теперь пугающие известия приходят из куда более благополучной в санитарном плане страны – Соединённых Штатов.

Отмечается, что власти США зафиксировали вспышки заражения смертельным грибком, который чрезвычайно устойчив к любым лекарственным препаратам. Такие данные приводит американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Заболевание получило название Candida auris и представлено в виде смертельной и сложно излечимой грибковой инфекции, которая начала активно распространяться в американских больницах и домах престарелых. Болезнь, отмечают специалисты, поражает пациентов, иммунитет которых ослаблен.

Впервые она была выявлена в Японии ещё 12 лет тому назад. В США в первые три месяца текущего года было зафиксировано свыше 120 случаев заражения опасным грибком. Но больше всего медиков тревожит тот факт, что они впервые выявили несколько случаев с панрезистентным видом этого грибка, который не поддаётся лечению.

Несмотря на то, что с этой проблемой столкнулась система общественного здравоохранения в далёких США, то есть, за океаном, россияне всё-таки восприняли эту новость весьма оживлённо. И если часть из них просто шутит в социальных сетях или предлагает перестать «выдумывать» все новые и новые вирусы и заболевания, то большинство все же открыто выражает обеспокоенность по поводу того, что мир снова может оказаться на пороге глобальной проблемы, вызванной в этот раз совершенно новым возбудителем.

«Страшно жить в наше время, конечно…»

«Новый вирус?»

«Когда вакцина будет готова?»

«Вызывайте отряд грибников!»

«А есть Кандида которая поддаётся лечению?»

«Ну дела… что-то новое опять».

«Взять бы ваши лаборатории вирусные позакрывать в Ухане и сразу все вирусы сойдут на нет! Задолбали своим бизнесом разносчики заразы».

«Ну раз выявили, то скоро лупанёт по всему миру опять», – пишут пользователи соцсетей.