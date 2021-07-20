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Ученые выяснили, что заражение штаммом "гамма" у привитых достигло 60%

Исследование связано со вспышкой коронавируса в мае 2021 года на золотодобывающей шахте во французском регионе Гвиана

Фото: Global Look Press

Как выяснили французские ученые, заражение штаммом коронавируса «гамма» в золотодобывающей шахте в Гвиане у привитых достигло 60%. О результатах исследования пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщается, в мае 2021 года на золотодобывающей шахте во французском регионе Гвиана, расположенном на северо-востоке Южной Америки, обнаружили вспышку коронавирусной инфекции. После этого специалисты обследовали 44 работников шахты, средний возраст которых составил 53 года. Из них полностью привитых от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech было 25 человек. 

Как показали результаты исследования, бразильским штаммом коронавируса «гамма» заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. 

«Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов выявили лихорадку, у 22,6% — одышку. Инфекция у работников шахты протекала без серьезных осложнений, никому из них не потребовалась госпитализация», – отмечают ученные. 

Они также подчеркнули, что такая низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, «поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы "Бета" и "Гамма"». 

Как уточняют исследователи, в июле 2021 года бразильский штамм SARS-CoV-2 спровоцировал третью волну эпидемии, что стало испытанием для системы здравоохранения Гвианы. 

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