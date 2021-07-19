Ученые предложили делать школьникам ежедневные тесты на COVID-19

Вместо карантина сгодятся ежедневные тесты

В большинстве стран мира людей, контактировавших с теми у кого выявили ковид, отправляют на обязательную самоизоляцию. Она крайне отрицательно действует на психику человека, и особенно школьников, которых посылают домой целыми классами. И вот новое исследование показало, что ежедневное контактное тестирование людей, которые были замечены рядом с заболевшим коронавирусом, может быть альтернативой двухнедельной самоизоляции.

Однако данное исследование имеет несколько ограничений, поскольку сбор данных был несовершенным. В испытаниях приняли участие свыше 200 средних школ и колледжей, где обучалось 200 000 учеников и работали 20 000 сотрудников. Около половины из этих школ были контрольной группой, в которой учеников сразу отправляли домой для двухнедельной самоизоляции, если в классе обнаруживался кто-то зараженный. А в других школах ученикам время от времени позволяли приходить в классы, где их проверяли на коронавирус. В дни, когда таких тестов не делали, ученики оставались дома.

По результатам исследования обе группы прошли через два ПЦР-теста, чтобы определить, сколько контактов заболевшего и сами заразились. Теперь опубликованы предварительные итоги исследования, которые показали, что ежедневное тестирование является безопасной альтернативой самоизоляции. Нет доказательств того, что переход от самоизоляции к ежедневному контактному тестированию увеличивает количество заражений у школьников и сотрудников школы. Но не обнаружено и явного превосходства этого метода в деле сокращения пропущенных занятий. В целом, как полагают авторы исследования, ежедневное тестирование может на 39% уменьшить пропуск занятий в классах.