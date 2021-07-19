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«Сейчас начнётся»: россияне о появлении нового штамма коронавируса

Россияне ответили пневом и иронией на сообщения о появлении новой опасности

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Фото: @Pixabay

С появлением коронавирусной инфекции в конце 2019-го – начале 2020-го годов жизнь человечества, похоже, изменилась навсегда. Изначально все рассчитывали просто переждать и справиться с новой болезнью так же, как это происходило с птичьим гриппом и прочими недугами, но оказалось, что угроза значительно серьезнее.

Особенно это прослеживается по 2021 году, когда ученые едва ли не каждый месяц заявляют о выявлении новых штаммов вируса, причем, каждый из них оказывается опаснее и заразнее предыдущего. И если недавно одним из последних выявленных штаммов был индийский вариант «дельта», то теперь, похоже, появилась новая угроза.

Специалисты из английского Агентства общественного здравоохранения выявили новый штамм коронавирусной инфекции среди жителей Великобритании. Такие данные приводятся в публикации издания Mirror. Речь идет о мутации COVID-19 под кодовым названием B.1.621.

«На данный момент в стране выявлено уже 16 случаев заражения мутацией вируса B.1.621. Большая часть из этих случаев инфицирования вызвана поездками граждан в другие страны», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на данный момент специалисты Агентства проводят тщательные лабораторные исследования нового варианта коронавируса, чтобы лучше понять влияние новой мутации на его поведение. Пока медики не могут дать точный ответ на вопрос о том, снижает ли новый штамм эффективность применяющихся в разных странах вакцин.

Россияне на эту новость отреагировали традиционной «смесью» из ироничных и гневных комментариев.

«Доэксперементировались с вирусами и лекарствами, а теперь за голову схватились»;

«Люди уже с голоду мрут, а они всё про корону»;

«Это будет бесконечно»;

«С каждым днем все смешнее»;

«Как вы задолбали пугать народ!»;

«Уже не интересно»;

«Под каждую мутацию - новая вакцинация и так до бесконечности пока ковид не победим?»;

«Да как так вообще, он похоже бесконечно будет мутировать»;

«Пока есть власти, он каждый год будет мутировать»;

«Сейчас начнётся», - пишут в соцсетях россияне.

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