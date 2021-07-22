Врачи выгорели: Минздрав спецдоплатами восстанавливает психику медиков

Министра здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что его ведомство провело анкетирование среди 2 тысяч человек медицинского персонала внутри системы. Выяснилось, что многие члены профсообщества отмечают у себя симптомы эмоционального выгорания.

Точные цифры не называются, то ранее, как пишут «Ведомости» портал HeadHunter совместно с частным телемедицинским сервисом провел исследования, согласно которому среди представителей сферы здравоохранения 74% опрошенных отмечают у себя средний или высокий уровень стресса на работе.

Мурашко отмечает, что все ментальные тяготы в этой ситуации связаны в том числе с эпидемией коронавируса.

Министр заявляет, что минздрав для решения этого вопроса вводит спецдоплаты, повсеместную страховку, а также организует работу колл-центров для бесед с родственниками пациентов.