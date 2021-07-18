В Евросоюзе полностью привиты 55% населения. Одной дозой – 70%

В Европейском союзе двумя компонентами вакцины от коронавируса уже привиты 200 миллионов человек или 54,7% всего взрослого населения ЕС. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Чиновница при этом подчеркивает, что этого всё ещё недостаточно, чтобы говорить о победе над пандемией.

«Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС», — приводит её слова РИА Новости.

По данным Еврокомиссии, первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты 68,4% всех жителей Евросоюза, которым исполнилось 18 лет. При этом задачей, которую ставить перед собой руководство ЕС, является привить обеими компонентами 70% своих граждан уже к концу июля.

При этом США пока немного обгоняют ЕС по доле привитого населения: полностью привиты там 59,6% взрослого населения, а одной из двух доз — 68,4%. Это следует из официальных данных, публикуемых Центром по контролю и профилактике заболеваний США.