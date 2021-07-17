Операции по снижению веса могут привести к анемии

После бариатрической операции пациентов ожидает риск анемии

С каждым годом бариатрические операции становятся всё более популярными. С их помощью можно добиться радикального и довольно быстрого лечения ожирения, так как за счёт желудочного анастомоза пациент резко сокращает количество необходимых ему для насыщения калорий. Однако у взрослых пациентов с ожирением, которые проходят через бариатрические манипуляции, риск анемии гораздо выше, чем у тех, кто пытается похудеть более традиционным способом.

Более того, исследование показало, что этот риск сохраняется спустя десятилетия после проведения операций. Это подчеркивает важность длительного соблюдения режима приема пищевых добавок. Исследование проводилось в Швеции, оно показало, что различные варианты бариатрических операций вроде бандажирования желудка и гастропластики связаны с увеличением риска анемии в три раза. И таким повышенным этот риск оставался на протяжении 20 лет.

При этом врачи перестают проверять таких пациентов на анемию после бариатрических операций через 5 лет. Анемия или дефицит гемоглобина в крови связан с недостаточно полноценным питанием. Если человек не может восполнить нехватку железа с помощью тех или иных продуктов, ему крайне важно принимать пищевые добавки. Железо имеет решающее значение для здоровья костей и нервной системы.