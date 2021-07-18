Назван лучший орех против диабета

Употребление миндаля влияет на обмен веществ, показатели инсулина и уровень воспалений. Таковы результаты недавно проведенного исследования, результаты которого публикует журнал Frontiers in Nutrition. Ранее ученые уже доказали, что миндаль богат белком и полезен для сердца.

В нынешнем исследовании приняли участие 275 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие в Индии. Все они обладали метаболическими маркерами, которые указывали на преддиабет. Исследователи собирались определить, как перемена в питании и включение туда здоровых перекусов поддержит их метаболическое здоровье. Участников разделили на две группы, и в первой давали по 56 г сырого миндаля ежедневно, а во второй — закуски из цельнозерновой муки, нута и индийских специй.

Через 90 дней группа на миндале показала значительное снижение уровня гликозилированного гемоглобина (маркера контроля глюкозы) и общего холестерина. Также здесь наблюдалось и снижение воспалительного маркера интерлейкина-6. А значит, включение миндаля в сбалансированную диету может снизить риск преддиабета и положительно повлиять на метаболическое здоровье.