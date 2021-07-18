Мужчины более восприимчивы к болезням

Исследователи из Университета Южной Калифорнии наблюдали за довольно распространённым, но малоизученным типом лейкоцитов. Оказалось, что реакция иммунных клеток на патогены сильно различается в зависимости от пола и возраста человека. Экспертами изучались самцы лабораторных мышей.

Оказалось, что они гораздо более восприимчивы к сепсису, чем самки. Ученые также обнаружили, что система защиты самок от болезней вряд ли является идеальной, поскольку их организм меняется с возрастом и всё равно становится таким же уязвимым, как и у самцов. Результат этого любопытного исследования публикует журнал Nature Aging.

Полученные данные имеют очень важное значение для понимания болезней и методов их лечения, особенно сепсиса или заражения крови. При этой болезни иммунная система как бы «сходит с ума» и начинает уничтожать организм. Также исследование предполагает, что стремление к направленной или точной медицине порой способно игнорировать такие очевидные факторы развития болезни, как возраст и пол пациента.



