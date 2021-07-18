Сегодня, в 20:11

Лесные пожары приводят к выбросу опасных металлов в атмосферу

Исследование показало, что в дыме от лесных пожаров фиксируется повышенная концентрация опасных и токсических для здоровья человека металлов

photo
Фото: @Pixabay

Лесные пожары приводят к выбросу опасных металлов в атмосферу

Мир продолжает переживать всё более чудовищные лесные пожары, что связано с глобальным потеплением и изменением климата. В эти дни горят леса Якутии, пылают лесные угодья в США и в некоторых других странах. Исследователи из Калифорнии установили, что в дыме от лесных пожаров часто наблюдается повышенная концентрация токсических металлов.

В 2018 году в лагере неподалёку от калифорнийского города Парадайз произошёл пожар, в результате которого погибло 85 человек. Масштаб этого пожара был настолько значительным, что в городах, расположенных в сотнях километрах от Парадайза, фиксировалось повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере. В частности, уровень свинца вырос в 50 (!) раз, по сравнению с нормальным значением, а также повысился и показатель цинка.  

Увеличивались концентрации марганца, кальция и других тяжелых металлов. Как отмечают авторы исследования, причиной попадания тяжелых металлов в атмосферу является сгорание разного рода зданий. При их постройке использовались такие вещества, как антипирены и пластмассы.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 5 часов назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 7 часов назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 день назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 1 день назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Здоровье 4 часа назад

В Евросоюзе полностью привиты 55% населения. Одной дозой – 70%

Здоровье 14 часов назад

Операции по снижению веса могут привести к анемии

Психология 18 часов назад

Развитие самоконтроля, а не страшилки: ученые объяснили, как отдалить ребенка от риска стать курильщиком

Здоровье 1 день назад

47 дел о поддельных сертификатах рассмотрят в столичных судах

Здоровье 1 день назад

Диетолог Михаил Гинзбург прокомментировал привычку не есть мясо раз в неделю

Здоровье 1 день назад

СМИ: Номера сертификатов о выздоровлении превысили отметку 29 млн, хотя переболевших – 6 млн

Психология 2 дня назад

"Возможно ли быть идеальными родителями?" Топ-5 ошибок в воспитании детей

Здоровье 2 дня назад

«Иномарку, квартиру и молодую бабу – сразу вакцинируюсь!» В Cети прошлись по инициативе о двух выходных за прививку

Здоровье 3 дня назад

Вакцинация от коронавируса: по три сертификата в одни руки

Здоровье 3 дня назад

Греф и Собянин хотят снизить стоимость рецептурных лекарств в Москве путем онлайн-торговли

Здоровье 3 дня назад

"Кто там смеялся над чипированием? Вакцинофилы – в очередь!" В сети иронично восприняли новость о создании биочипа по борьбе с ковидом

Здоровье 3 дня назад

В России впервые за пять дней меньше 25 тысяч заболевших. Москва тоже идет вниз

Здоровье 4 дня назад

Как получить компенсацию за осложнения после вакцинации

Здоровье 4 дня назад

Число смертей от наркотиков в пандемийный год выросло с 4,5 тысяч до 7,3 тысяч

Здоровье 4 дня назад

«Всех нашпигуют вакцинами, как рождественского гуся!»: в сети спорят о словах иммунолога Крючкова

Здоровье 4 дня назад

COVID-19 за сутки в РФ: более 25 тысяч заболевших и 764 смерти

Рецепты 4 дня назад

Говядина с вишней и курица с кабачками

Здоровье 5 дней назад

В Великобритании глава Минздрава заразился ковидом. Ранее он прошел вакцинацию

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика