Лесные пожары приводят к выбросу опасных металлов в атмосферу

Мир продолжает переживать всё более чудовищные лесные пожары, что связано с глобальным потеплением и изменением климата. В эти дни горят леса Якутии, пылают лесные угодья в США и в некоторых других странах. Исследователи из Калифорнии установили, что в дыме от лесных пожаров часто наблюдается повышенная концентрация токсических металлов.

В 2018 году в лагере неподалёку от калифорнийского города Парадайз произошёл пожар, в результате которого погибло 85 человек. Масштаб этого пожара был настолько значительным, что в городах, расположенных в сотнях километрах от Парадайза, фиксировалось повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере. В частности, уровень свинца вырос в 50 (!) раз, по сравнению с нормальным значением, а также повысился и показатель цинка.

Увеличивались концентрации марганца, кальция и других тяжелых металлов. Как отмечают авторы исследования, причиной попадания тяжелых металлов в атмосферу является сгорание разного рода зданий. При их постройке использовались такие вещества, как антипирены и пластмассы.