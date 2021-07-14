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Диетолог Михаил Гинзбург прокомментировал привычку не есть мясо раз в неделю

Есть ли в отказе от мяса на один день польза?

Фото: Global Look Press

В мире существует движение «понедельники без мяса», участники которого раз в неделю не едят красное мясо. Фанаты постных понедельников таким образом борются с глобальным потеплением – производство мяса приводит к выбросу углеводорода и в конечном итоге парниковому эффекту – и поддерживают здоровый образ жизни. Многие «отказники» не едят не только красное мясо, но и птицу, самые экстремальные оказываются даже от рыбы.

Понедельник был выбран противниками мяса не случайно: считается, что в начале недели человек более решителен и настроен на изменения. С каждом годом людей, которые устраивают постные разгрузочные дни - не обязательно в первый день недели, например, некоторым нравятся выходные, становится все больше.

Можно ли считать привычку отказа от мяса на один день полезной для здоровья, Sobesednik.ru спросил диетолога Михаила Гинзбурга.

– Отказываться от красного мяса желательно не раз в неделю, а четыре раза, – говорит Гинзбург. – В остальные дни хорошо бы отказаться от продуктов глубокой переработки (сосиски, колбаса и прочее - Прим. Sobesednik.ru).

Исследованиями подтверждается, что красное мясо ускоряет старение, развитие атеросклероза, увеличивает вероятность онкозаболеваний. Чрезмерное употребление мяса мешает нам жить долго и счастливо. Мясо достаточно есть не более трех раз в неделю.

При этом диетолог отмечает, что отказ от мяса птицы ничего не меняет: оно не влияет негативно на организм, а уж рыба, тем более жирных сортов типа скумбрии, очень полезна, ее регулярное употребление защищает от многих болезней.

– Если человек один раз в неделю будет отказываться от мяса, включая мясо птицы, ничего плохого не будет, но и хорошего тоже, – резюмирует диетолог.

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