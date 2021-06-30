"Кто там смеялся над чипированием? Вакцинофилы – в очередь!" В сети иронично восприняли новость о создании биочипа по борьбе с ковидом

Роспотребнадзор решил начать рабочую неделю с шокирующей для россиян новости. Ведомство сообщило, что Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2.

«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», - говорится в сообщении.

Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что разработкой подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов. Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа Минздрава, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Стоит ли удивляться, что в соцсетях подобная новость вызвала шквал негодования. Во многом потому, что «теория всеобщего чипирования» давно гуляет по сети, а тут еще и добровольно-принудительная вакцинация от коронавируса добавила перчика…