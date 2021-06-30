"Кто там смеялся над чипированием? Вакцинофилы – в очередь!" В сети иронично восприняли новость о создании биочипа по борьбе с ковидом
Россияне считают, что "при нынешнем уровне отечественной микроэлектроники, каждому чипированному нужно будет давать тележку для перевозки чипа и батарей к нему"
Роспотребнадзор решил начать рабочую неделю с шокирующей для россиян новости. Ведомство сообщило, что Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2.
«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», - говорится в сообщении.
Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что разработкой подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов. Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа Минздрава, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
Стоит ли удивляться, что в соцсетях подобная новость вызвала шквал негодования. Во многом потому, что «теория всеобщего чипирования» давно гуляет по сети, а тут еще и добровольно-принудительная вакцинация от коронавируса добавила перчика…
«Началось... (на фоне играет саундтрек из «Терминатора-2»)», - грустно иронизирует читатель.
«Дайте-ка подумать... На ком бы лучше всего это протестировать? Неужели на... Да не... Не могут они на людях тестировать - никогда такого не было!», - звучит еще один ироничный комментарий.
«Сейчас люди, которые поддельными QR-кодами затаривались, побегут какие-нибудь «чипообезвреживатели» покупать», - шутит москвич.
«Лучше бы придумали биочип от взяточничества, бездействия и хамства чиновников», - предлагает разумную мысль россиянин.
«Значит всё-таки будут чипировать?! Ну что, ярые сторонники вакцинации, допрыгались?! В первую очередь чипировать будут добровольно провакцинировавшихся! Хорошо, что есть над кем эксперименты ставить», - то ли в шутку, то ли всерьез замечает уралец.
«Ух ты, как вакцинофилы у нас быстро подстраиваются под новости! Два дня назад кричали: «Да какие чипы, вы темные, необразованные мракобесы?" А теперь вдруг: «Да это совсем не те чипы, они совсем даже не чипы, вернее, чипы, но полезные, короче вы ничего не понимаете в микроэлектронике и чипировании», - иронизирует политолог.
«Самое прикольное, что они сначала верещат про разрушенную отечественную микроэлектронику, а потом на серьёзных щах вещают про микрочип, который через иглу шприца пролезает и дистанционно к мозгу подключается. И как эти два взаимоисключающих утверждения в мозгах устаканивать?» - не понимает житель столицы.
«Я вас умоляю... Получится, как в том анекдоте, про трех профессоров в самолете, помните? Ну, тот, в котором самый умный спокойно заявляет суетящимся коллегам, типа, если этот самолет проектировали российские инженеры, то он никогда не упадет, потому что даже взлететь не сможет...» - не беспокоится «самый умный профессор».
Теги: #вакцинация, #Вакцина от коронавируса