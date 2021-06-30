Сегодня, в 16:54

"Кто там смеялся над чипированием? Вакцинофилы – в очередь!" В сети иронично восприняли новость о создании биочипа по борьбе с ковидом

Россияне считают, что "при нынешнем уровне отечественной микроэлектроники, каждому чипированному нужно будет давать тележку для перевозки чипа и батарей к нему"

Фото: mskagency.ru

Роспотребнадзор решил начать рабочую неделю с шокирующей для россиян новости. Ведомство сообщило, что Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2.

«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», - говорится в сообщении.

Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что разработкой подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов. Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа Минздрава, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Стоит ли удивляться, что в соцсетях подобная новость вызвала шквал негодования. Во многом потому, что «теория всеобщего чипирования» давно гуляет по сети, а тут еще и добровольно-принудительная вакцинация от коронавируса добавила перчика…

«Ну, вот оно и чипирование. Кто там над ним смеялся?», - звучит сразу же вопрос в лоб в комментариях.

«Началось... (на фоне играет саундтрек из «Терминатора-2»)», - грустно иронизирует читатель.

«Дайте-ка подумать... На ком бы лучше всего это протестировать? Неужели на... Да не... Не могут они на людях тестировать - никогда такого не было!», - звучит еще один ироничный комментарий.

«Сейчас люди, которые поддельными QR-кодами затаривались, побегут какие-нибудь «чипообезвреживатели» покупать», - шутит москвич.

«Лучше бы придумали биочип от взяточничества, бездействия и хамства чиновников», - предлагает разумную мысль россиянин.

«Значит всё-таки будут чипировать?! Ну что, ярые сторонники вакцинации, допрыгались?! В первую очередь чипировать будут добровольно провакцинировавшихся! Хорошо, что есть над кем эксперименты ставить», - то ли в шутку, то ли всерьез замечает уралец.

«Ух ты, как вакцинофилы у нас быстро подстраиваются под новости! Два дня назад кричали: «Да какие чипы, вы темные, необразованные мракобесы?" А теперь вдруг: «Да это совсем не те чипы, они совсем даже не чипы, вернее, чипы, но полезные, короче вы ничего не понимаете в микроэлектронике и чипировании», - иронизирует политолог.

«Самое прикольное, что они сначала верещат про разрушенную отечественную микроэлектронику, а потом на серьёзных щах вещают про микрочип, который через иглу шприца пролезает и дистанционно к мозгу подключается. И как эти два взаимоисключающих утверждения в мозгах устаканивать?» - не понимает житель столицы.

«Не, ну а что? Выдадут каждому чипированному тележку для перевозки чипа и батарей. Так что вполне решаемая задача», - предполагает инженер.

«Я вас умоляю... Получится, как в том анекдоте, про трех профессоров в самолете, помните? Ну, тот, в котором самый умный спокойно заявляет суетящимся коллегам, типа, если этот самолет проектировали российские инженеры, то он никогда не упадет, потому что даже взлететь не сможет...» - не беспокоится «самый умный профессор».

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 2 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 4 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Здоровье 20 минут назад

Греф и Собянин хотят снизить стоимость рецептурных лекарств в Москве путем онлайн-торговли

Здоровье 5 часов назад

В России впервые за пять дней меньше 25 тысяч заболевших. Москва тоже идет вниз

Здоровье 1 день назад

Как получить компенсацию за осложнения после вакцинации

Здоровье 1 день назад

Число смертей от наркотиков в пандемийный год выросло с 4,5 тысяч до 7,3 тысяч

Здоровье 1 день назад

«Всех нашпигуют вакцинами, как рождественского гуся!»: в сети спорят о словах иммунолога Крючкова

Здоровье 1 день назад

COVID-19 за сутки в РФ: более 25 тысяч заболевших и 764 смерти

Рецепты 1 день назад

Говядина с вишней и курица с кабачками

Здоровье 2 дня назад

В Великобритании глава Минздрава заразился ковидом. Ранее он прошел вакцинацию

Здоровье 2 дня назад

В России больше 25 тысяч заболевших. Свердловская область с крестным ходом идет на рекорд

Рецепты 2 дня назад

Рецепт: Очень ленивое мороженое

Здоровье 3 дня назад

В ВОЗ признали, что слишком рано отвергли гипотезу о лабораторном создании Covid-19

Здоровье 3 дня назад

Ученые: Диета с соей поможет при самом тяжелом климаксе

Здоровье 4 дня назад

Ученые из США выяснили, что яд паука способен подавить хроническую боль

Здоровье 4 дня назад

Средства против гипертонии могут защитить мозг в старости

Здоровье 4 дня назад

Театр гигиены: Как чрезмерная дезинфекция обманывает чувство безопасности и грабит бюджет

Здоровье 5 дней назад

В Ульяновской области остановили вакцинацию. Закончились все препараты

Здоровье 5 дней назад

Британские ученые рассказали, какая диета поможет защитить организм от ковида

Здоровье 6 дней назад

Вакцины с "побочкой": эксперт рассказал, зачем вакцинируемых заставляют подписывать "доброволку"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика